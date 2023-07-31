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В Петербурге мужчина сбил ребенка на электросамокате, он в реанимации

31 июля 2023, 16:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик попал в реанимацию после того, как мужчина сбил его на электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

Согласно сообщению, инцидент произошел в Рыбацком. По словам отца мальчика, он шёл с сыном из магазина. Во дворе дома на ребенка налетел самокат. В результате удара он отлетел и ударился головой о стену дома. Мужчина на самокате поднял ребенка, осмотрел его и скрылся с места.

Мальчик был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб головы, а также повреждение селезенки. При этом ДТП не оформили, так как отец ребенка не стал подавать заявление в полицию.

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Сидевший водитель школьного автобуса показывал детям порно-ролики
В Краснодарском крае водитель школьного автобуса показывал детям порно
31 июля 2023, 17:41

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В селе Заречное Краснодарского края водитель школьного автобуса показывал детям порно-ролики, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 54-летний мужчина пришел на пост школьного водителя не так давно. Сперва, он начал демонстрировать детям порно-ролики, однако, при каких обстоятельствах ему удавалось показывать школьникам видео – не уточняется. Позже он стал рассылать интимные фото и видео детям в социальных сетях.

История с «дополнительными занятиями» для школьников дошла до родителей. Они обратились в полицию и водителя задержали следователи местного СК.

Выяснилось, что до работы школьным водителем мужчина сидел в тюрьме. По какой статье – не уточняется.

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#краснодарский край
#следственный комитет
#водитель
#школьники
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Трехлетний мальчик выпал из окна девятиэтажного дома
В Екатеринбурге ребенок выпал из окна девятиэтажного дома
31 июля 2023, 17:17

Фото: iStock/Zigmunds Dizgalvis

Трехлетний мальчик выпал с девятого этажа многоквартирного дома в Екатеринбурге, сообщает E1.RU.
По словам очевидцев, ребенок упал вниз головой и приземлился прямо на кирпичи. В полиции подтвердили произошедшее и заявили, что мальчик чудом выжил.

Ребенка госпитализировали, однако, о его нынешнем состоянии пока ничего не сообщается.

Ранее в Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома. Девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой живота, грудной клетки и ушибами внутренних органов.

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#ребёнок
#больница
#падение
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На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин
На Черноморском курорте в Стамбуле нашли 28 неразорвавшихся мин
31 июля 2023, 16:46

Фото: iStock/Neznam

На пляже на турецком курорте Шиле нашли 28 неразорвавшихся мин, сообщает телеканал NTV со ссылкой на местные власти.
Пляж Шиле, расположенный на Черноморском побережье, закрыли.

«Установлено, что подозрительные объекты являются артиллерийскими снарядами. 30 июля в 10:00 группа морского спецназа провела погружение. В указанном месте было обнаружено 28 боеприпасов», - прокомментировали ситуацию представители власти. 

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#мина
#чёрное море
#турция
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Жительница Иркутской области получила ранение от пневматики во время пикника на даче
31 июля 2023, 16:29

Фото:istockphoto/Dzurag

Правоохранители Братского района Иркутской области выясняют обстоятельства получения 35-летней местной жительницей огнестрельного ранения. Кто-то выстрелил в нее из пневматического оружия во время шумной вечеринки на даче.
Сообщение об инциденте со стрельбой в садоводстве «Юность» поступило в дежурную часть поздней ночью. Оперативники незамедлительно выехали на место происшествия, передает ИА PrimaMedia. Удалось выяснить, что на территории СНТ допоздна шумно развлекалась группа молодых людей. В какой-то момент на одежде 35-летней женщины, отдыхавшей в этой компании, заметили кровь, а потом обнаружили рану. По предварительным данным, она была оставлена пневматическим оружием.

Полицейские в настоящее время проводят необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств и подробностей происшедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#происшествия
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СК предъявил обвинение директору частного детсада, в котором избивали детей
СК: В Новосибирске возбудили уголовное дело на директора детсада, в котором били детей
31 июля 2023, 16:28

Фото: iStock/takasuu

Следственный комитет РФ предъявил обвинение директору частного детского сада Новосибирска, воспитатели которого били детей, сообщили представители СК по региону.
Следствие отреагировало на видеоролик из интернета, на котором воспитатели пинают и бьют детей. Было возбуждено уголовное дело.

Директору детского сада предъявили обвинение по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

При этом, деятельность самого учреждения сейчас приостановлена, следователи изучают все обстоятельства происшествия, чтобы дать оценку действиям остального персонала детского сада. 

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#следственный комитет
#детский сад
#избиение
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Мигранты из Ирака сожгли еще один Коран в Стокгольме
Очередная акция с сожжением Корана состоялась у правительства Швеции в Стокгольме
31 июля 2023, 15:57

Фото: iStock/All_About_Najmi

Иракские мигранты провели очередную акцию с сожжением Корана у посольства Швеции в Стокгольме, об этом сообщает газета Aftonbladet.
В понедельник у здания щведского Риксдага Салван Момика и Салван Наджем сожгли Коран, пишет издание. Отмечается, что прежде, чем поджечь книгу, участники акции пинали ее между собой.

Напомним, ранее аналогичная акция прошла в Стокгольме 28 июня. Ее организовал 37-летний Салван Момика, сбежавший из Ирана. Он сжег священную книгу в первый день одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрама. Журналистам организатор акции заявил, что сделал это в поддержку демократии и свободы слова.

После этого в Багдаде десятки иракцев пошли штурмом на посольство Швеции. К акции протеста народ призвал один из влиятельных иракских политиков.

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#швеция
#акция
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В Москве пожар в женской консультации
Mash: Пожар в женской консультации в московском районе Бибирево
31 июля 2023, 15:42

Фото: iStock/Distortion Media

На пятом этаже в женской консультации в московском районе Бибирево загорелся потолок на пятом этаже, людей эвакуируют из здания. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Всех посетителей учреждения и медицинский персонал вывели из помещения. На место инцидента направлены экстренные службы.

В настоящее время, информации о пострадавших нет. 

Ранее сообщалось, что в ТЦ «Гагаринский» в Москве эвакуировали из-за возгорания электросамоката на паркинге. Возгорание успели ликвидировать, в результате ЧП никто не пострадал. 

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#пожар
#чп
#возгорание
#тц
#москва
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Пьяный мужчина надругался над ребенком в бане
Пьяный житель Ижевска надругался над ребенком в бане
31 июля 2023, 15:22

Фото: iStock/filrom

В Удмуртии арестовали жителя Ижевска, который надругался над ребенком в бане, сообщили в пресс-службе Завьяловского районного суда.
По информации следствия, 40-летний мужчина отдыхал в дачном товариществе под Ижевском. Он напился и пригласил в баню соседского мальчика, где совершил над ним насильственные действия сексуального характера.  

Мужчина признал свою вину, на него возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.  

Отмечается, что подозреваемый состоит на учете у психиатра.

Суд решит судьбу насильника 28 сентября.

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#изнасилование
#ребёнок
#алкоголь
#суд
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До пяти человек возросло число погибших в результате падения Ми-8
Количество погибших в результате крушения Ми-8 в Республике Алтай увеличилось до пяти
31 июля 2023, 15:13

Фото: iStock/inga

Одна из женщин, госпитализированных после крушения вертолета на Алтае, скончалась в больнице, об этом сообщает региональный Минздрав.
В ведомстве отметили старания врачей, которые боролись за жизнь пострадавшей. Женщина была доставлена в медицинское учреждение с ожогами до 95% и была подключена к ИВЛ. В выходные потерпевшая скончалась.

В больнице остается три человека, пострадавших в результате крушения вертолета.

Ранее сообщалось, что на Алтае потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находилось 13 человек, шестеро из которых погибли сразу после падения вертолета. 

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