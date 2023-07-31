В Петербурге мужчина сбил ребенка на электросамокате, он в реанимации

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В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик попал в реанимацию после того, как мужчина сбил его на электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал 78.
Мальчик был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб головы, а также повреждение селезенки. При этом ДТП не оформили, так как отец ребенка не стал подавать заявление в полицию.
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