В Петербурге нашли брошенного и избитого ребёнка

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В Калининском районе Санкт-Петербурга нашли брошенную и избитую 4-летнюю девочку.
«Фонтанка». Пишет, что прохожая заметила ребёнка в слезах и позвонила в полицию. Ребёнка госпитализировали.
В больнице у девочки диагностировали гематомы на руках и ногах. По словам девочки, её бил отец, и она 2 дня ничего не ела.
Родителей ребёнка всё-таки удалось найти. 40-летний мужчина и 35-летняя женщина проживают в антисанитарных условиях на проспекте Металлистов. У девочки в квартире не было даже спального места.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Псковской области семейная пара напала с вилами и ножом на инспектора ПДН. Женщина приехала искать пропавшего ребёнка, а его родители кинулись на неё с вилами.
Из деревни Новой Пустошкинского района поступила информация, что там пропал 10-летний мальчик. Соседи не видели ребёнка с лета.42-летняя сотрудница ПДН вместе с двумя представителями соцзащиты и лейтенантом полиции прибыли на место, чтобы разобраться в деле. Дом семьи был закрыт, но во дворе лежали детские вещи и игрушки.
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В больнице у девочки диагностировали гематомы на руках и ногах. По словам девочки, её бил отец, и она 2 дня ничего не ела.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Псковской области семейная пара напала с вилами и ножом на инспектора ПДН. Женщина приехала искать пропавшего ребёнка, а его родители кинулись на неё с вилами.
Из деревни Новой Пустошкинского района поступила информация, что там пропал 10-летний мальчик. Соседи не видели ребёнка с лета.42-летняя сотрудница ПДН вместе с двумя представителями соцзащиты и лейтенантом полиции прибыли на место, чтобы разобраться в деле. Дом семьи был закрыт, но во дворе лежали детские вещи и игрушки.
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Мария Фирсова