В Петербурге нашли горящее тело обнаженной женщины

Фото: iStock/Motortion
В Санкт-Петербурге на Рыбацком проспекте местные жители заметили у своего дома горящее тело обнаженной женщины, сообщает «Фонтанка».
Трагедия произошла 2 августа, полыхающий во дворе труп заметили жители многоквартирного дома.
Полиции удалось установить, что горящий труп принадлежал 24-летней девушке из Москвы.
Что именно произошло сегодня днем в петербургском дворе – предстоит выяснить правоохранительным органам.
Читайте также:
Подруга Валентины Ческидовой рассказала, что мать маньяка планировала взять ребенка из детдома
ФСБ на Кубани задержала мужчину за подготовку взрыва в Армавире
В США скончался ребенок, запертый в раскаленной на солнце машине на 8 часов
«Надо отметить, что полиция приехала быстро и остальные службы тоже. Мужчина в рабочей форме, может дворник, потушил из ведра тело минут через 5 примерно.... По спокойной реакции прохожих мы до последнего не верили, что это человек горит», - прокомментировала ситуацию супруга мужчины, который обнаружил тело.
Что именно произошло сегодня днем в петербургском дворе – предстоит выяснить правоохранительным органам.
Читайте также:
Подруга Валентины Ческидовой рассказала, что мать маньяка планировала взять ребенка из детдома
ФСБ на Кубани задержала мужчину за подготовку взрыва в Армавире
В США скончался ребенок, запертый в раскаленной на солнце машине на 8 часов
Евгения Парфентьева