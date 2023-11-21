В Петербурге обокрали туристку, но вернули ей похищенные документы почтой

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В Санкт-Петербурге пожилой мужчина украл у туристки из Москвы кошелек и документы, но потом попытался их вернуть Почтой России.
Об этом сообщила прокуратура. Происшествие случилось 26 сентября в центре Санкт-Петербурга. Жительница Москвы была утром на стрелке Заячьего острова, собиралась встретить рассвет. Пока она любовалась, 69-летний житель Ленинградской области украл её кошелек и документы. Сумму ущерба составила 15 тысяч рублей.
Мужчина, своровавший имущество туристки, распорядился деньгами по своему усмотрению, но захотел вернуть ей паспорт и водительское удостоверение. Для этого он пришёл в почтовое отделение и положил документы в почтовый ящик.
Уголовное дело, которое возбудили в отношении пенсионера, уже отправили в Петроградский районный суд.
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Мужчина, своровавший имущество туристки, распорядился деньгами по своему усмотрению, но захотел вернуть ей паспорт и водительское удостоверение. Для этого он пришёл в почтовое отделение и положил документы в почтовый ящик.
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Мария Фирсова