В Петербурге отец отравил четырёхлетнего сына наркотиками

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В Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик встретился с отцом, после чего попал в больницу с наркотическим отравлением, об этом сообщает 78.RU.
По информации СМИ, мальчика воспитывает мать, а отец лишь иногда забирает сына погулять. Так случилось и 26 ноября.
Однако, вернувшись с прогулки с папой на этот раз, мальчик стал вести себя крайне странно. Он не мог ясно излагать свои мысли и прибывал в состоянии эйфории.
Взволнованная мать вызвала скорую помощь, на которой ребёнка доставили в больницу, где мальчику была оказана первая помощь.
Позже выяснилось, что мужчина дал ребёнку «Лирику». Оправдываясь, он заявил, что оказывал сыну первую помощь.
«Лирика» - это лекарственный препарат в таблетках, который предназначен для лечения тревожных расстройств, невротических состояний и эпилепсии. Этим препаратом стали часто злоупотреблять наркозависимые люди, поскольку он вызывает ощущение эйфории и спокойствия. Однако, «Лирика» также вызывает физическую и психологическую зависимость.
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Однако, вернувшись с прогулки с папой на этот раз, мальчик стал вести себя крайне странно. Он не мог ясно излагать свои мысли и прибывал в состоянии эйфории.
Позже выяснилось, что мужчина дал ребёнку «Лирику». Оправдываясь, он заявил, что оказывал сыну первую помощь.
«Лирика» - это лекарственный препарат в таблетках, который предназначен для лечения тревожных расстройств, невротических состояний и эпилепсии. Этим препаратом стали часто злоупотреблять наркозависимые люди, поскольку он вызывает ощущение эйфории и спокойствия. Однако, «Лирика» также вызывает физическую и психологическую зависимость.
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Евгения Парфентьева