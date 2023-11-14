В Петербурге отец попытался изнасиловать свою 10-летнюю дочь

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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который забрал 10-летнюю дочь у матери на выходные и попытался ее изнасиловать. Сейчас он скрывается. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, четвероклассница стала жертвой своего отца, когда приехала к нему в гости на выходные. Родители девочки недавно развелись, однако мужчина продолжил свое общение с дочерью.
В один из дней, когда девочка уже легла спать, к ней в комнату зашел отец и начал трогать ее за интимные места. Девочка очень сильно испугалась и рассказала обо всем своей маме.
Женщина сразу же обратилась в полицию и написала заявление на бывшего мужа. При этом отец-педофил сбежал. Место нахождения его неизвестно. Полиция занимается поиском извращенца.
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В один из дней, когда девочка уже легла спать, к ней в комнату зашел отец и начал трогать ее за интимные места. Девочка очень сильно испугалась и рассказала обо всем своей маме.
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Элина Позднякова