В Петербурге отец взял в заложники свою шестилетнюю дочь

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В Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники собственную шестилетнюю дочь. Переговоры по ее освобождению длились более четырех часов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на мойке.
Согласно сообщению, он забрал девочку из садика днем ранее без предупреждения. Сегодня женщина пришла за ребенком, но отец категорически отказался отдавать ей ребенка. Тогда она обратилась в службу спасения. На место прибыли переговорщики и мать мужчины. Они пытались убедить его открыть дверь и отдать дочь. Спустя некоторое время девочку все же удалось освободить. На месте работают врачи и психологи. Ребенок находится в безопасности.
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