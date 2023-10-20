В Петербурге отправленный на принудительное лечение рецидивист сбежал из скорой

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В Санкт-Петербурге признанный невменяемым рецидивист сбежал из кареты скорой помощи, сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, 20 октября около 11:30 часов отправленный на принудительное лечение рецидивист выскочил из машины скорой помощи на углу улиц Коллонтай и Бадаева и сбежал.
Предварительно, в крайний раз мужчину осудили за разбой. Ранее же он привлекался к уголовной ответственности за грабежи, а также преступления, связанные с наркотиками.
Суд признал преступника невменяемым и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую клинику.
Мужчину в синей клетчатой пижаме и с татуировкой в виде штрихкода на руке разыскивают по всему Петербургу.
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Предварительно, в крайний раз мужчину осудили за разбой. Ранее же он привлекался к уголовной ответственности за грабежи, а также преступления, связанные с наркотиками.
Мужчину в синей клетчатой пижаме и с татуировкой в виде штрихкода на руке разыскивают по всему Петербургу.
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Евгения Парфентьева