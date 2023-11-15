В Петербурге пенсионерка хотела поджечь военкомат, но попала в микроавтобус

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В Санкт-Петербурге задержали 75-летнюю пенсионерку за попытку поджечь военкомат. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел в центре города, на набережной Фонтанки, 90. Женщина бросила бутылку с зажигательной жидкостью в здание, но промахнулась. Бутылка попала в микроавтобус «Фольксваген», стоящий рядом.
Возгорание быстро устранили. Сейчас на месте работают аварийные службы. К частью, женщина не загорелась, хотя, по словам очевидцев, она вся была в бензине.
Пенсионерка заявила, что это была акция протеста.
Ранее сообщалось, что суд приговорил к 6 годам колонии 20-летнюю девушку, которая пыталась совершить поджог пункта помощи мобилизованным в населенном пункте Карабиха Ярославской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак