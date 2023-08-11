В Петербурге при странных обстоятельствах умер двухдневный малыш

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В Кингисеппской больнице Санкт-Петербурга умер двухдневный малыш, в морге у него обнаружили множественные травмы и отравление неизвестным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
При этом анализы выявили наличие в организме ребенка неизвестного отравляющего вещества. По данному факту проводится проверка. Выясняются все причины и обстоятельства происшествия.
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