В Петербурге проходят масштабные обыски по делу «азербайджанской мафии»

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В Санкт-Петербурге проходят масштабные обыски по делу «азербайджанской мафии», сообщает Telegram-канал SHOT.
Всего фигурантами дела сейчас выступают восемь человек. Главный их них - 18-летний администратор блога, все еще разыскивается. Напомним, инцидентом начали заниматься после того, как него обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Евгения Парфентьева