В Петербурге прохожие нашли на детской площадке замерзшего ребенка

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В Санкт-Петербурге прохожие нашли на улице в Невском районе ребенка, который сидел один на детской площадке. Об этом пишет «Фонтанка».
Полицейские разыскали мать ребенка. По словам женщины, она отпустила сына на детскую площадку и отошла на полчаса. После осмотра врачей, ребенка передали родителям.
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