В Петербурге произошло частичное обрушение железнодорожного моста

Фото: iStock/Yuliya Shauerman
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Стало известно количество жертв от взрыва в Нагорном Карабахе
Фото: iStock/Yuliya Shauerman
Фото: istock / naffarts
Фото: Мособлпожспас
Фото: istock / Soumen Hazra
«Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе», — заявила она.Аванесян заявила, что останки доставили в подразделение центра судебной медицины, где их будут идентифицировать. Глава Минздрава добавила, что после уточнений армянская сторона сообщит подробную информацию.
Фото: iStock/thomaslenne
Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Росгвардейцы обратили внимание на подозрительное поведение гражданина, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Сотрудники вневедомственной охраны остановили подозрительного мужчину для проверки его документов и обнаружили, что за совершённую кражу он находится в федеральном розыске.
Специалисты доставили мужчину в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
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Фото: iStock/vmargineanu
Фото: Istockphoto / blinow61
Фото: Istockphoto / blinow61
«На 34-м км трассы М-7 «Волга» микроавтобус наехал на столб освещения. Всего в маршрутке находился 21 человек. По предварительным данным, пострадали девять пассажиров, в том числе ребёнок», – рассказал собеседник агентства.Пострадавшие направлены в медучреждение. Все обстоятельства и причины аварии выясняются.
Фото: ГУ МВД РФ по МО