В Петербурге произошло частичное обрушение железнодорожного моста

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 52-летнего местного жителя, находящегося в федеральном розыске.

Росгвардейцы обратили внимание на подозрительное поведение гражданина, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили подозрительного мужчину для проверки его документов и обнаружили, что за совершённую кражу он находится в федеральном розыске.

Специалисты доставили мужчину в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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