В Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин

Фото: istockphoto/Pro2sound
В Санкт-Петербурге без вести пропал один из основателей и бывший гитарист рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. По информации волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», он ушел из дома вечером 22 августа и бесследно исчез.
Поисковики просят помощи в розысках музыканта. Мужчина имеет худощавое телосложение, рост его около 175 сантиметров. Был одет в черную кожаную куртку, темно синюю футболку, черные брюки. На его голове была зеленая кепка, а в руках черный зонтик.
Андрею Шаталину 63 года, он родился и вырос в Красноярске. В 1980 году молодой человек приехал в Ленинград и поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет. Во время учебы в составе студенческого отряда он участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали.
В 1981 году Андрей вместе со студентами Железнодорожного института (ЛИИЖТ) основал группу «Демокритов колодец», а в 1983 году стал гитаристом новой рок-группы «Алиса, доктор Кинчев и другие» , которую основал Святослав Задерий по прозвищу Алиса, пригласив для участия в ней в качестве вокалиста московского рокера Константина Панфилова (Кинчева). Позже название сократилось до одного слова.
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Андрею Шаталину 63 года, он родился и вырос в Красноярске. В 1980 году молодой человек приехал в Ленинград и поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет. Во время учебы в составе студенческого отряда он участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали.
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Александр Бойцов