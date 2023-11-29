В Петербурге ребёнка нашли под окнами многоэтажки после ссоры с отцом

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В Петербурге под окнами многоэтажного дома обнаружили семиклассника, который поссорился с отцом из-за стрижки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что тело мальчика обнаружили под окнами многоэтажки. До инцидента ребёнок, проживавший с двумя братьями, мачехой и отцом, поссорился с последним из-за новой стрижки.
Семиклассника экстренно госпитализировали с разрывом внутренних органов, внутренним кровотечением, переломом основания черепа, ушибом головного мозга тяжёлой степени. Медработникам не удалось спасти мальчика.
В настоящее время сотрудники управления Следственного комитета по городу проводят проверку, возбуждено уголовное дело.
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Семиклассника экстренно госпитализировали с разрывом внутренних органов, внутренним кровотечением, переломом основания черепа, ушибом головного мозга тяжёлой степени. Медработникам не удалось спасти мальчика.
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Анастасия Чинкова