В Петербурге школьник выстрелил из пневматики в лицо девочке

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В поселке Шушары на юге Санкт-Петербурга в больницу обратилась 14-летняя школьница. Врачи диагностировали у девочки перелом костей носа и инородное тело (пулю) в области скулы.
Правоохранительные органы начали проверку по факту происшедшего. Будут выяснены все подробности и обстоятельства случившегося, а также причины, толкнувшие мальчика на совершение преступления.
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