В Петербурге школьница умерла после урока танцев

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В Санкт-Петербурге школьница потеряла сознание на уроке танцев, а затем скончалась в больнице, об этом сообщает «Агентство журналистских расследований».
По информации СМИ, 13-летней школьнице стало плохо во время урока танцев. Она успела сказать преподавателю, что ей не хорошо, присела на корточки и потеряла сознание.
Девочке вызвали скорую помощь, однако, она успела посинеть ещё до приезда медиков. Подростка доставили в детскую больницу № 1. Врачи пытались реанимировать девочку, но им осталось только констатировать её смерть.
Отмечается, что девочку воспитывала мать, её отец умер. На учёте семья не состоит.
В настоящий момент устанавливается причина смерти школьницы.
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Девочке вызвали скорую помощь, однако, она успела посинеть ещё до приезда медиков. Подростка доставили в детскую больницу № 1. Врачи пытались реанимировать девочку, но им осталось только констатировать её смерть.
В настоящий момент устанавливается причина смерти школьницы.
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Евгения Парфентьева