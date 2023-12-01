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В Петербурге школьница умерла после урока танцев

01 декабря 2023, 12:28
Фото: iStock/Artranq

Фото: iStock/Artranq

В Санкт-Петербурге школьница потеряла сознание на уроке танцев, а затем скончалась в больнице, об этом сообщает «Агентство журналистских расследований».
По информации СМИ, 13-летней школьнице стало плохо во время урока танцев. Она успела сказать преподавателю, что ей не хорошо, присела на корточки и потеряла сознание.

Девочке вызвали скорую помощь, однако, она успела посинеть ещё до приезда медиков. Подростка доставили в детскую больницу № 1. Врачи пытались реанимировать девочку, но им осталось только констатировать её смерть.


Отмечается, что девочку воспитывала мать, её отец умер. На учёте семья не состоит.

В настоящий момент устанавливается причина смерти школьницы.

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#санкт-петербург
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СК: Житель Кузбасса привязал бывшую жену к дереву за отказ возобновить отношения
01 декабря 2023, 13:17

Фото: iStock/Rawf8

Житель Кузбасса привязал свою бывшую супругу к дереву, когда та отказалась возобновить с ним отношения, об этом сообщает Следственный комитет по Кемеровской области.
По информации следствия, в ноябре 2023 года 25-летний житель Кузбасса гулял по лесу со своей бывшей женой. Он предложил ей возобновить отношения, однако, она отказалась. Тогда он скрутил её и привязал к дереву с помощью автомобильных пусковых проводов и скотча к дереву. После этого он сел в машину и уехал, а некоторое время спустя вернулся, освободил её и отвёз домой.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы человека. Отмечается, что он сотрудничает со следствием. 

В отношении потерпевшей назначена медицинская экспертиза.

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#уголовное супруги
#кемерово
#следственный комитет
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Два человека пострадали при пожаре на рынке «Садовод»
01 декабря 2023, 12:28

Фото: iStock/maxim4e4ek

Не менее двух человек пострадали при пожаре на рынке «Садовод», огонь продолжает стремительно распространяться. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, мужчина надышался дымом, пытаясь спасти товар. Сейчас весь рынок объят дымом. Горят уже более 20 палаток, есть риск распространения огня на вторые этажи, на складские помещения.

По предварительной информации, пожар начался в 86 павильоне на 20-й линии. Сейчас горит и 19-я линия. Пока площадь пожара составляет 150 квадратных метров.

Напомним, пожар разгорелся в ТК «Садовод», который располагается на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, горят торговые павильоны на 20-ой линии. Из здания валит густой дым. Уточняется, что пожару присвоен второй уровень сложности. На место уже прибыли пожарные. Сейчас проводится эвакуация посетителей и сотрудников рынка. Пока огонь продолжается распространяться. Ожидается прибытие дополнительных расчетов пожарных.

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#мужчина
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В Москве горит рынок «Садовод», есть пострадавшие
01 декабря 2023, 12:09

Фото: iStock/Distortion Media

На юго-западе Москвы горит вещевой рынок «Садовод», предварительно, пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Согласно сообщению, пожар разгорелся в ТК «Садовод», который располагается на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, горят торговые павильоны на 20-ой линии. Из здания валит густой дым. Уточняется, что пожару присвоен второй уровень сложности. На место уже прибыли пожарные. Сейчас проводится эвакуация посетителей и сотрудников рынка. Пока огонь продолжается распространяться. Ожидается прибытие дополнительных расчетов пожарных.

Известно уже как минимум об одном пострадавшем. При этом площадь пожара пока не уточняется, также причины возгорания не известны.

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#пожар
#пожарные
#эвакуация
#садовод
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В секторе Газа заявили о гибели около 32 человек после прекращения перемирия
01 декабря 2023, 11:55

Фото: iStock/Soumen Hazra

32 человека погибли в секторе Газа за три часа после прекращения перемирия, передает Минздрав анклава.
Ранее сообщалось, что количество палестинцев, которые погибли из-за возобновившихся ударов Израиля по сектору Газа, увеличилось до пятнадцати человек. Под ударами оказались районы, расположенные на севере, в центре и на юге сектора Газа.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Задержаны подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области
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#движение
#армия
#сми
#удар
#израиль
#палестина
#погибшие
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Задержаны подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области
01 декабря 2023, 11:25

Фото: iStock/sqback

Полицейские задержали подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Козельске. Ими оказались трое мужчин и женщина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По словам Волк, сотрудники уголовного розыска задержали преступников сегодня утром, 1 декабря, в деревне Касьяново Калужской области. На данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее стало известно, что 29 ноября в Калужской области по дороге из школы домой была похищена ученица второго класса. Вечером того же дня матери пришло письмо, в котором похитители требовали у нее 1,5 млн в криптовалюте.

Ранее сообщалось, что пропавшая под Калугой 8-летняя девочка, от мамы которой требовали выкуп, найдена живой. Ее обнаружили в городе Белёв Тульской области в 30 километрах от Козельска.

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#мвд
#полиция
#розыск
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В Крыму посчитали погибших и пострадавших при шторме
Аксенов: в результате стихии в Крыму погибли 5 человек, 12 пострадали
01 декабря 2023, 11:17

Фото: iStock/andrej67

Пять человек погибли, 12 пострадали при разгуле стихии в Крыму. Такие данные предоставил глава полуострова Сергей Аксенов.
По его словам, шторм затронул 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Без электричества остались более 500 тысяч человек.
 
«В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, 5 человек погибли», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что затоплено 159 частных домов, 2 многоквартирных дома, 60 дачных домов. При этом в 873 повреждена крыша. При этом больше всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах.

Накануне министр ЧС Крыма Сергей Садаклиев заявил, что стихия в Крыму нанесла ущерб на сумму порядка 39,7 миллиарда рублей. 

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#жертвы
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Al Arabiya: число жертв в Газе после возобновления ударов Израиля возросло до 15
01 декабря 2023, 10:40

Фото: iStock/Dejan Mirkovic

Количество палестинцев, погибших в результате возобновившихся ударов Израиля по сектору Газа, увеличилось до 15. Об этом сообщает Al Arabiya.
По информации телеканала, минимум девять из них погибли во время бомбардировки лагеря беженцев Магази в центральной части анклава. Сообщается, что под удар попали районы на севере, в центре и на юге сектора Газа.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#движение
#армия
#лагеря
#удар
#израиль
#палестина
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Жителя Рязани задержали за совершение терактов по заданию СБУ
01 декабря 2023, 10:32

Фото: iStock/Thomasaf

ФСБ задержала жителя Рязани, который по заданию украинской разведки совершил теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России и пресс-службе Следственного комитета России.
В СК отметили, что установить личность диверсанта удалось, расследуя уголовное дело о подрыве 11 ноября 2023 года самодельного взрывного устройства на перегоне «Рыбное - Блокпост 204-й км» в Рязанской области. Тогда при взрыве опрокинулись 15 вагонов грузового поезда.

«Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии. В ходе допроса задержанный дал признательные показания», - говорится в сообщении СК. 

Из показаний задержанного стало известно, что в феврале текущего года, находясь в Стамбуле, он был завербован сотрудниками ГУР Украины. После этого он прошел диверсионную подготовку в Латвии, и в марте уже вернулся в Рязань.

20 июля 2023 года по заданию куратора из украинской разведки он смастерил взрывные устройства, и атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани с помощью четырех квадрокоптеров.
#гражданство
#аэродром
#дело
#уголовное дело
#поезда
#ск
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В Приамурье двое мужчин убили хозяина пасеки и коллегу, а затем сожгли тела
01 декабря 2023, 10:02

Фото: iStock/FOTOKITA

Жителей Приамурья и Хабаровска обвиняют в убийстве хозяина пасеки и коллеги, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет по Амурской области.
Обвиняемые работали на пасеке, расположенной недалеко от села Кундур Архаринского округа.

17 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они обокрали дом хозяина пасеки и забрали из него оружие. После этого они застрелили своего коллегу, а затем нанесли телесные повреждения 65-летнему начальнику. 

Вместе с награбленным, обвиняемые попытались скрыться на автомобиле, однако, попали в ДТП. После этого один из них сбежал в село, а второй вернулся на пасеку, где обнаружил хозяина живым. Он схватил топор, добил его, а заетм поджёг пасеку.

Оба обвиняемых арестованы, против них возбуждено уголовное дело.

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#дом
#уголовное село
#убийство
#грабёж
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