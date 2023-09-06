Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Петербурге спустя 30 лет после преступления задержали маньяка

В Петербурге спустя 30 лет после преступления задержали маньяка

06 сентября 2023, 11:00
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт- Петербурге задержали маньяка, который 30 лет назад изнасиловал и убил девушку, а вторую хотел сжечь заживо, однако ей удалось выжить. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно сообщению, еще в 1993 году в ночь с 16 на 17 мая 25-летний азербайджанец Ариф со своим приятелем увез двух девушек в Гатчинский район Ленинградской области. Там мужчина изнасиловали одну из них. Затем девушке нанесли несколько смертельных ранений в области спины и шеи. Она скончалась на месте. Её подруге повезло больше. Ей изрезали шею и заживо подожгли, однако она смогла выжить.

Спустя 30 лет полиции удалось задержать преступника. Сейчас он находится в изоляторе временно содержания. Также выяснилось, что он уже был дважды судим за наркотики, а также оштрафован за поддельный паспорт.

Читайте также:

В Приамурье мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка

В Тюмени тренера по прыжкам на батуте подозревают в педофилии

Москвич едва не стал евнухом в попытках удержать возлюбленную
#наркотики
#ночь
#паспорт
#мужчина
Читайте нас в
В деревне под Истрой домашняя собака заболела бешенством
06 сентября 2023, 10:40

Фото: Istockphoto / Milan Krasula

В городском округе Истра зафиксирован случай заболевания собаки бешенством. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Уточняется, что речь идёт о питомце, принадлежащем хозяйке дома в деревне Бужарово на улице Придорожной. Диагноз установила Рузская ветеринарная лаборатория. Другие подробности не приводятся. 
 
Государственная ветеринарная служба Московской области проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, добавили в ведомстве. 

Читайте также:

В США бешеный бобр искусал девочку, которая купалась в озере

В Амурской области введен карантин по бешенству из-за нападения лисы на ребенка

Врач Хухрев заявил о риске заразиться столбняком, токсоплазмозом и бешенством на даче
 

#истра
#ветеринары
#бешенство
#собака
#здоровье
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Экипаж греческого парома столкнул опоздавшего пассажира под гребные винты
06 сентября 2023, 07:57

Фото: istockphoto/Iryna Sukhenko

Во время отплытия парома Blue Horizon, следовавшего из Пирея в Ираклион на Крите, опоздавший пассажир запрыгнул на сходню, пытаясь попасть на отчаливающее судно. Однако два члена экипажа не позволили ему подняться на борт и столкнули мужчину в воду.
На кадрах видео, опубликованных порталом «Просто тема», видно, как пассажир забирается на аппарель готовящегося отплыть парома, но два члена экипажа грубо сталкивают его на берег. Затем мужчина прыгает на сходню, но дюжие матросы снова сталкивают его с корабля, но в этот раз он падает уже в воду.

Неизвестно, получил ли мужчина какие-либо травмы при падении, но справиться с бурунами, поднятыми гребными винтами, он не смог, и его затянуло под них. На берег подняли уже мертвое тело. Blue Horizon как ни в чем ни бывало продолжил свой путь. По распоряжению прокурора и начальника порта паром вернулся в Пирей. Экипаж судна и капитан были немедленно арестованы. Судовладелец срочно набрал другой экипаж для выполнения рейса. Следствие по делу продолжается.

Читайте также:

У легкомоторного самолета открылась дверь во время полета в Свердловскую область

В Техасе машина въехала в ресторан, пострадали более 20 человек

В Москве пассажир упал под пребывающий поезд

#видео
#пассажир
#следствие
#мужчина
#машина
#греция
Читайте нас в
Российских путешественников спасли с тонущего из-за нападений акул катамарана около Австралии
06 сентября 2023, 07:27

Фото: iStock/ap-images

Сотрудники Австралийского управления безопасности на море спасли россиян Евгения Ковалевского и Станислава Березкина, а также француза Винсента Томаса Этьена, совершавших кругосветное путешествие на катамаране, который начал тонуть в результате нескольких нападений акул. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство в Австралии.
Как пояснили сотрудники посольства, интернациональный экипаж 10-метрового надувного катамарана совершал кругосветное путешествие, посвящённое 250-летию со дня рождения российского мореплавателя Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды.

Первую атаку акулы предприняли 4 сентября. Тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана, полностью ушедший под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, пройдя за это время почти сто миль.

Поздно вечером 5 сентября на судно вновь напали акулы, прокусив на этот раз уже правый баллон. В результате катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS, находясь в Коралловом море, в 835 км к юго-востоку от Кэрнса.

На помощь путешественникам пришёл сухогруз Dugong Ace, следовавший в Шанхай. Участники экспедиции загрузили на него личные вещи, но эвакуировать катамаран не удалось. Сейчас команда следует в Брисбен.

В посольстве РФ в Австралии добавили, что сотрудники дипломатической миссии поддерживают связь с руководителями экспедиции. Экипажу окажут необходимую консульскую помощь.

Читайте также:

В США акула едва не проглотила украинскую активистку

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке

У побережья Флориды обнаружили акул с кокаиновой зависимостью

#путешествие
#австралия
#спасение
#россия
#акула
Читайте нас в
Богомаз: Над Брянской областью сбит украинский БПЛА самолётного типа
06 сентября 2023, 07:11

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа сбили над Павлинским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений в результате инцидента, по словам главы области, не имеется.
В ночь на 6 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что около 23:40 мск во вторник над Брянской областью дежурными средствами противовоздушной обороны уже был сбит украинский БПЛА, также самолётного типа, с помощью которого киевский режим пытался атаковать объекты на территории РФ.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

Минобороны: Над Брянской областью сбит очередной украинский беспилотник

Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье

Минобороны: Над Калужской областью уничтожили украинский БПЛА
#украина
#бпла
#происшествие
Читайте нас в
В Приамурье мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка
СК РФ: В Приамурье мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка
06 сентября 2023, 06:48

Фото: Фотобанк Московской области

В Приамурье отец кремировал новорождённого ребёнка, после родов которого в селе Новотроицком Благовещенского округа скончалась его супруга. Возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Амурской области.
По данным следственных органов, многодетная семья считается благополучной, при этом придерживается старославянских взглядов. Роды всех четверых детей муж принимал самостоятельно. Это были пятые роды, на учёте у медиков супруга не состояла. Предварительно, ребёнок родился мёртвым.

«Отец просто избавился от плода. Во время родов возникли какие-то осложнения, женщина умерла, он сам её привёз в больницу, но врачи помочь уже не смогли», — цитирует агентство слова собеседника.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств происшествия.

Читайте также:

В Новгородской области проверят данные об издевательствах над 11-летней девочкой

РИА Новости: ФСБ задержала жителя Ростовской области за госизмену в пользу Украины

В Челябинске суд приговорил мобилизованного к 5,8 года колонии за дезертирство

#семья
#уголовное многодетная семья
#женщина
#роды
#отец
#происшествия
#ск рф
Читайте нас в
Спецслужбы Таджикистана заявили о ликвидации проникших из Афганистана боевиков
06 сентября 2023, 06:48

Фото: iStock/Diy13

Трое террористов, нарушив таджикско-афганскую границу, проникли на территорию Таджикистана и были ликвидированы спецслужбами республики при оказании сопротивления. Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ)Таджикистана.
По сведениям ГКНБ, все они были членами запрещенной на территории РФ группировки «Джамаат Ансаруллах»*.

Спецслужбы сообщили, что террористы проникли на территорию Таджикистана еще 30 августа, планируя совершить на территории республики несколько терактов.

Во вторник, 5 августа, таджикские правоохранители обнаружили их и предложили сдаться. Террористы отказались и открыли огонь. В результате произошедшей перестрелки преступники были нейтрализованы. 

Читайте также:

Четверо иранских пограничников пострадали от взрыва мины на границе с Пакистаном

Власти Киргизии заявили о десятках жертв на границе с Таджикистаном

В Афганистане из-за взрывов погиб человек, пятеро ранены

*Запрещена на территории Российской Федерации как террористическая организация
#террористы
#афганистан
Читайте нас в
В Челябинске суд приговорил мобилизованного к 5,8 года колонии за дезертирство
06 сентября 2023, 04:36

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В Челябинске гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного за дезертирство к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
В публикации говорится, что командование в ноябре отпустило военного в увольнение, однако в воинскую часть он так и не вернулся. Выяснилось, что мужчина скрывался в Челябинске в съемной квартире. Кроме того, он обманул сотрудников правоохранительных органов и сумел получить новый паспорт.

В апреле мобилизованного нашли и доставили в военную комендатуру, над ним прошел суд.

Читайте также:

В Новгородской области проверят данные об издевательствах над 11-летней девочкой

РИА Новости: ФСБ задержала жителя Ростовской области за госизмену в пользу Украины

СК установил организатора нападения дронов на военные аэродромы в России

#суд
#военные
#паспорт
#мужчина
Читайте нас в
В Новгородской области проверят данные об издевательствах над 11-летней девочкой
06 сентября 2023, 03:53

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В Новгородской области прокуратура проверит сведения из интернет-публикаций, согласно которым в Великом Новгороде 12-летняя школьница насильно удерживала 11-летнюю и издевалась над ней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой девочку 2012 года рождения, учащуюся МАОУ «СОШ №34 с углубленным изучением предметов» насильно удерживала в жилом помещении ее знакомая 2011 года рождения, которая обучается на год младше в этом же образовательном учреждении. Впоследствии девочку избили, побрили налысо, набили ей татуировку, вставили в нос пирсинг и прокололи брови», — проинформировали в прокуратуре.

Областная прокуратура оценит условия жизни воспитания несовершеннолетних и деятельность учреждений системы профилактики, включая школу. Также проверку организовал СК региона.

Читайте также:

В Петербурге прохожие нашли на детской площадке замерзшего ребенка

СК установил организатора нападения дронов на военные аэродромы в России

РИА Новости: ФСБ задержала жителя Ростовской области за госизмену в пользу Украины

#прокуратура
#новости
#ск
Читайте нас в
РИА Новости: ФСБ задержала жителя Ростовской области за госизмену в пользу Украины
06 сентября 2023, 03:24

Фото: iStock/irene_rebrova

Житель Ростовской области задержан за передачу на Украину данных о военном объекте на территории Краснодарского края, в отношении него заведено дело о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости в региональном управлении Федеральной службы безопасности.
По данным оперативников ФСБ, 23-летний житель Ростовской области вел переписку с человеком, использующим украинский абонентский номер и именовавшим представителем Вооружённых сил Украины (ВСУ). Общаясь с ним, задержанный поддерживал Украину и антироссийскую деятельность, и в какой-то момент собрал и передал собеседнику данные о военном объекте на территории Кубани.

«Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооружённых сил и техники», — объяснил журналистам представитель пресс-службы ростовского УФСБ.

Подозреваемого задержали. У него изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителями украинских вооруженных формирований. Теперь молодому человеку может грозить до 20 лет лишения свободы.

Во вторник сотрудники ФСБ задержали жителя Кубани, который намеревался выехать на Украину и принимать участие в военных действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте также:

Жителя Кубани задержали за попытку вступить в ВСУ

ФСБ обвинила матроса Балтийского флота в госизмене

Сотрудники ФСБ помешали жителям Новосибирска совершить госизмену


#фсб
#украина
#задержание
Читайте нас в
Достижения.рф