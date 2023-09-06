В Петербурге спустя 30 лет после преступления задержали маньяка

Фото: iStock/BrianAJackson
В Санкт- Петербурге задержали маньяка, который 30 лет назад изнасиловал и убил девушку, а вторую хотел сжечь заживо, однако ей удалось выжить. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Спустя 30 лет полиции удалось задержать преступника. Сейчас он находится в изоляторе временно содержания. Также выяснилось, что он уже был дважды судим за наркотики, а также оштрафован за поддельный паспорт.
Читайте также:
В Приамурье мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка
В Тюмени тренера по прыжкам на батуте подозревают в педофилии
Москвич едва не стал евнухом в попытках удержать возлюбленную
Элина Позднякова