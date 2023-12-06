В Петербурге студентка вышла из ванной и умерла на глазах матери

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В Санкт-Петербурге 17-летняя студентка первого курса вышла из ванной в квартире на Тихоокеанской улице и рухнула на пол без чувств на глазах у матери.
«Фонтанка» сообщает, что 43-летняя мать студентки немедленно вызвала бригаду медиков. Но прибывшие врачи не смогли спасти девушку.
На профилактических учетах семья не состояла. По словам матери, девушка до смерти не жаловалась на плохое самочувствие.
Ранее труп 16-летней девочки обнаружили во вторник вечером рядом с одним из домов на востоке столицы. По данным «МК», труп подростка обнаружили в 21.15 на Преображенской улице. Подробности случившегося устанавливают.
Также в воскресенье, 3 декабря, вечером в центре реабилитации для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней школьницы. «МК» пишет, что девушка очень не хотела там лечиться. Госпитализация была для неё стрессом. Также известно, что девушке поставили тяжелый диагноз. Родители не справлялись самостоятельно.
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На профилактических учетах семья не состояла. По словам матери, девушка до смерти не жаловалась на плохое самочувствие.
Также в воскресенье, 3 декабря, вечером в центре реабилитации для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней школьницы. «МК» пишет, что девушка очень не хотела там лечиться. Госпитализация была для неё стрессом. Также известно, что девушке поставили тяжелый диагноз. Родители не справлялись самостоятельно.
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Мария Фирсова