В Петербурге суд приговорил россиянку к шести годам за фейки о ВС РФ

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В Санкт-Петербурге Кировский районный суд приговорил местную жительницу Ольгу Смирнову к шести годам лишения свободы за распространение фейков про ВС РФ. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу городских судов.
В марте 2022 года петербурженка опубликовала в социальной сети ложные сведения о действиях российских военных в Мариуполе и на Запорожской АЭС. По версии следствия, Смирнова совершила преступление по мотивам политической ненависти и вражды.
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