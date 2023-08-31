В Петербурге суд приговорил россиянку к шести годам за фейки о ВС РФ

По информации, которую предоставил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, были запущены проектные работы по реконструкции Каховской ГЭС, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что вопрос не в средствах, а в желании и экономической целесообразности данного проекта. Владимир Сальдо выразил уверенность в том, что независимо от необходимых инвестиций на восстановление Каховской ГЭС, это будет рентабельным предприятием.



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