В Петербурге суд вынес приговор иностранцам за вымогательства и похищения туристов

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Следствие установило, что Лю Дзюнь в период с 1 июня по 14 августа 2020 года создал ОПГ с целью получения прибыли. Он также привлек туда других фигурантов — У Цзяхуэя, Чжана Юэ, Фэна Сяочуна, Чжэна Юнсяна и Чжана Шаофэна. Преступники применяли физическое насилие и похищали соотечественников, после чего избивали их под предлогом возращения вымышленного "долга". Так они смогли получить от потерпевших более трех миллионов рублей.
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