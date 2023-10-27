В Петербурге таксист вытащил из Невы тонущего гражданина Китая

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В Санкт-Петербурге таксист вытащил из Невы тонущего гражданина Китая, об этом сообщает «Фонтанка».
По словам самого водителя, два дня назад он принял вызов на улицу Лейтенанта Шмидта,12.
Прибыв на точку, таксист увидел девушку азиатской внешности, которая что-то пыталась объяснить ему на ломанном английском языке. Ей удалось позвать таксиста с собой, намекнув, что ей требуется помощь.
Подойдя к парапетам, таксист увидел тонущего в Неве молодого человека. Мужчина кинулся назад к машине, взял оттуда веревку и с помощью неё смог вытянуть на сушу попавшего в беду иностранца.
Пробегавший мимо спортсмен вызвал скорую помощь, с пострадавшим все в порядке.
С помощью переводчика он объяснил всем собравшимся, что просто поскользнулся.
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Прибыв на точку, таксист увидел девушку азиатской внешности, которая что-то пыталась объяснить ему на ломанном английском языке. Ей удалось позвать таксиста с собой, намекнув, что ей требуется помощь.
Пробегавший мимо спортсмен вызвал скорую помощь, с пострадавшим все в порядке.
С помощью переводчика он объяснил всем собравшимся, что просто поскользнулся.
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Евгения Парфентьева