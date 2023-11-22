В Петербурге таролог напала на учительницу с водой и солью из-за тройки дочери

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В Санкт-Петербурге мать ученицы подралась с учителем в школе. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел еще летом в Прибрежном районе во время церемонии вручения аттестатов девятиклассникам. Мать одной из учениц узнала о единственной тройке в аттестате и пошла разбираться с преподавателем. Тогда педагога спрятали в другом кабинете, а недовольная мать тем временем пробила ногой дыру в двери кабинета.
На следующий день учительница пошла в школу, а ее уже ждала женщина, устроившая скандал. Она облила 66-летнего педагога водой, обсыпала солью, после чего несколько раз ударила по спине. Учительнице в ходе потасовки удалось сбежать.
Отмечается, что в соцсетях агрессивная мать представляется тарологом-практиком, которая обещает помочь избавиться от «негативных программ».
В ходе проверки лицея выяснилось, что в лицее «неблагоприятная морально-психологическая обстановку», но нарушений в сфере законодательства образования не обнаружил.
Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Нью-Джерси. Она несколько лет занималась сексом со школьником. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак