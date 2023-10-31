В Петербурге трёх школьников задержали за стрельбу в метро

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В Санкт-Петербурге задержали трёх школьников после стрельбы из газового пистолета в метро. Сейчас проводится проверка, говорится в Телеграм-канале СК РФ.
«В СМИ получила распространение информация о том, что три школьника в метро Санкт-Петербурга выстрелили из газового пистолета в мужчину. Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка по ст. 213 (хулиганство) УК РФ», — говорится в сообщении.
В настоящее время несовершеннолетних задержали. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.
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