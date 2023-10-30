В Петербурге вынесли приговор судмедэксперту, бравшему взятки за вскрытия

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Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор заведующему моргом СПб ГБУЗ «БСМЭ» Виктору Василенко, который проводил «срочные вскрытия» за дополнительные деньги, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Удалось установить, что с сентября 2019 по январь 2022 года Василенко продавал жителям Петербурга услуги «срочного вскрытия» трупов и быстрой выдачи свидетельства о смерти. По закону, эта услуга должна предоставляться бесплатно, однако, люди, находящиеся в определенной жизненной ситуации, шли на сделку с Василенко и платили ему деньги за вскрытие.
В результате, за 2,5 года такой практики, сотрудники «БСМЭ» успели заключить 24 тысячи контрактов, заработав 166 миллионов рублей. Из этих денег Василенко оставил лично себе три миллиона.
На суде он полностью признал своб вину. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, а также двум годам испытательного срока.
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В результате, за 2,5 года такой практики, сотрудники «БСМЭ» успели заключить 24 тысячи контрактов, заработав 166 миллионов рублей. Из этих денег Василенко оставил лично себе три миллиона.
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Евгения Парфентьева