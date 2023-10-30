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В Петербурге вынесли приговор судмедэксперту, бравшему взятки за вскрытия

30 октября 2023, 14:41
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор заведующему моргом СПб ГБУЗ «БСМЭ» Виктору Василенко, который проводил «срочные вскрытия» за дополнительные деньги, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Удалось установить, что с сентября 2019 по январь 2022 года Василенко продавал жителям Петербурга услуги «срочного вскрытия» трупов и быстрой выдачи свидетельства о смерти. По закону, эта услуга должна предоставляться бесплатно, однако, люди, находящиеся в определенной жизненной ситуации, шли на сделку с Василенко и платили ему деньги за вскрытие.

В результате, за 2,5 года такой практики, сотрудники «БСМЭ» успели заключить 24 тысячи контрактов, заработав 166 миллионов рублей. Из этих денег Василенко оставил лично себе три миллиона.


На суде он полностью признал своб вину. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, а также двум годам испытательного срока.

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#труп
#санкт-петербург
#суд
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В Индии столкнулись поезда, погибли 13 человек
30 октября 2023, 15:10

Фото: iStock/gorodenkoff

В крупной железно-дорожной аварии в Индии скончались 13 человек, пострадали 50.
Авария случилась в штате Андхра-Прадеш. В пассажирский состав, который стоял на светофоре, врезался другой поезд. После сильного удара 3 вагона сошли с рельсов.  
 
По предварительной версии, машинист пассажирского состава не увидел зелёный свет и вовремя не тронулся с места.

Ранее во время взрыва на шахте имени Костенко в Караганде погибли 45 человек. Об этом сообщает МЧС Республики Казахстан. Тела 45 погибших шахтёров найдены, продолжаются поиски одного шахтера.

Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, которые расположены на расстоянии порядка 6 км друг от друга. Видимых очагов горения в шахте не нашли.

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#индия
#авария
#поезд
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В Екатеринбурге школьник, провалившийся в колодец с кипятком, находится на ИВЛ
30 октября 2023, 14:59

Фото: istockphoto/sudok1

В Минздраве Свердловской области сообщили о состоянии школьника, получившего ожоги при падении в колодец с кипятком.
14-летний мальчик в тяжелом состоянии. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Школьник остается в ожоговом отделении реанимации. Подросток находится на ИВЛ. Медики ежедневно делают перевязки и необходимые процедуры. У подростка диагностированы ожоги 50% тела.
 
Напомним, ЧП случилось 26 октября. 14-летний мальчик шёл по улице и во дворе одного из домов упал в открытый люк коллектора с горячей водой. Мальчика спас водитель такси, который вытащил ребёнка из воды. На помощь школьнику поспешили врачи скорой помощи, которые проезжали мимо.

Ранее под Хабаровском подростку оторвало пальцы из-за выброшенных пенсионером запалов. Один из запалов сработал в руках подростка. Школьнику ампутировали два пальца.

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#чп
#екатеринбург
#подростки
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В Питере террорист угрожал взорвать ветклинику игрушечной гранатой, но отвлекся на кота
В Питере задержали мужчину, который угрожал людям в ветклинике муляжом гранаты
30 октября 2023, 14:53

Фото: istockphoto/sudok1

В Санкт-Петербурге был замечен «вежливый террорист», который угрожал взорвать ветеринарную клинику, но засмотрелся на кота.
Мужчина зашел в ветклинику «Ситивет» на улице Дыбенко и предлагал продавщице приобрести какую-то мазь. Женщина отказалась и тот решил показать ей гранату. Сотрудница перепугалась и не сразу смогла сразу отыскать тревожную кнопку. Пока она пыталась это сделать, террорист решил пообщаться с котиком одно из посетителей. Ему он тоже предложил гранату, оно поняв, что спроса нет, попрощался и ушел.

«Вот такая мазь есть, стоит 50 рублей. Хотите в полцены взять? Это очень важно. Жалко... Ладненько, всего доброго! А вам такие вещи нужны? А вот так? (Достал гранату.) Жалко. Ладненько, всего доброго», — цитирует террориста портал Life.ru.
Мужчину задержала полиция по горячим следам. Террористом оказался 37-летний Евгений Ершов, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Граната оказалась муляжом. На него составили протокол за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС
30 октября 2023, 14:45

Фото: istock / e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации нескольких командиров ХАМАС. Об этом сообщает издание ТАСС.

Ранее сообщалось, что военные Израиля расстреляли автомобиль, в котором находились простые гражданские люди. Они пытались выехать из более опасной зоны в северной части сектора Газа в южную. В результате атаки в больницу аш-Шифаа в Газе поступили тела трёх погибших.

Кроме того, мать похищенной в Израиле радикалами из движения ХАМАС студентки Шани Лук сообщила о смерти дочери. МИД Израиля официально подтвердил гибель девушки.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#хамас
#конфликт
#смерть
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РИА: Израильский танк расстрелял машину с гражданскими в Газе, трое погибли
30 октября 2023, 14:16

Фото: iStock/gorodenkoff

Израильские военные расстреляли гражданский автомобиль, пассажиры которого пытались выехать с севера на юг в секторе Газа, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.
В распоряжение агентства также попало видео, на котором видно обстрел гражданской машины. Жители сектора Газа пытались перебраться из более опасной зоны в северной части анклава в южную, однако, на их пути встретился израильский танк, который открыл огонь по мирным гражданам.

В результате, в газовскую больницу аш-Шифаа поступили тела трёх погибших пассажиров этого автомобиля. 

Ранее сообщалось, что в последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по шести сотням объектов палестинского движения ХАМАС. Удары были нанесены по складам оружия, укрытиям, оперативным базам и позициям для пуска противотанковых ракет.

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#сектор газа
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#обстрел
#израиль
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Сын замгендиректора компании «Еврохим» ушёл на олимпиаду по математике и пропал
30 октября 2023, 13:02

Фото: iStock/AlexLinch

Сын замгендиректора международной компании «Еврохим» ушёл на олимпиаду по математике и пропал. Он проговорился, что находится с малознакомыми людьми, и перестал выходить на связь. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что вчера, 29 октября, 17-летний подросток вышел из дома и поехал в школу в Вартовском переулке на олимпиаду. Ребенка ждал дома только отец, топ-менеджер крупной международной химической компании «Еврохим» Сергей Твердохлеб. Примечательно, что после олимпиады подросток отпросился у отца погулять, однако домой он не пришел.

Твердохлеб написал сыну в мессенджере, на что подросток заявил, что находится в их второй квартире в Москве. Твердохлеб проверил геолокацию сына, после чего стало ясно, что тот врет. На звонки подросток больше не отвечал. 

Спустя время сын Твердохлеба ответил лишь на один звонок, в котором сообщил, что находится с незнакомыми людьми. Найти подростка так и не удалось. Его разыскивает полиция. 

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#полиция
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#сын
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Под Хабаровском подростку оторвало пальцы из-за выброшенных пенсионером запалов
30 октября 2023, 12:26

Фото: istockphoto /Georgiy Datsenko

В поселке Эльбан Хабаровского края подростку оторвало пальцы из-за взрыва запала, который выбросил 72-летниий мужчина в мусорку.
Об этом пишет Telegram-канал регионального УМВД России. По словам пенсионера, около 9 лет назад он принес домой ящики, где раньше хранилась взрывчатка, и пользовался ими в быту. Но в октября 2023 года в одном из них он нашел жестяную банку, где хранились запалы для гранат. Он решил их выбросить в мусорный бак, «чтобы содержимое не рассыпалось», а запалы утилизировал с обычными отходами.
 
В тот же день 14-летний школьник нашел во время прогулки выброшенные предметы. Один из запалов сработал в руках подростка. Школьнику ампутировали два пальца.
 
Против пенсионера возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств.

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#школьники
#подростки
#пенсионер
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Мать похищенной ХАМАС студентки из ФРГ Шани Лук подтвердила гибель девушки
30 октября 2023, 11:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Мать похищенной в Израиле радикалами из движения ХАМАС студентки Шани Лук подтвердила гибель девушки. Об этом Рикарда Лук сообщила телеканалам RTL и NTV.
Сообщается, что официального подтверждения гибели девушки на данный момент нет.

Напомним, 22-летнюю гражданку Германии похитили 7 октября при налете боевиком ХАМАС на музыкальный фестиваль SUPERNOVA. Позже, кадры с участием продемонстрировали всему миру жестокость газовских захватчиков.

В сети появилось видео, на котором Лук лежит в кузове грузовика в одном нижнем белье, а ее ноги вывернуты под неестественном углом. Стоящие рядом боевики плевали на изуродованную девушку. Мать Шани просила помощи в эвакуации ее дочери из сектора Газа.

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В Хабаровском крае ищут педофила, который надругался над двумя сестрами в гараже
30 октября 2023, 11:12

Фото: istock / SB Arts Media

В Хабаровском крае ищут педофила, который насилует девочек в заброшенном гараже. На данный момент известно о двух жертвах маньяка.
По данным телеграм-канала SHOT, извращенец в селе Ильинка поджидает девочек на улице и тащит их в гаражный кооператив. Об этом рассказали пострадавшие сестры, возвратом 8 и 9 лет. Они сообщили родителям, что незнакомец затащил их в гараж и совершил ужасные вещи. После содеянного извращенец сбежал. Вероятно, жертв педофила может быть больше.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемому грозит дот 20 лет тюремного заключения.  Сейчас правоохранители пытаются составить фоторобот преступника.

Ранее сообщалось, что задержанный в Подольске мужчина, которого арестовали за изнасилование 11-летней девочки, заявил, что ребенок согласился на близость с ним за тысячу рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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