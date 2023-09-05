В Петербурге во дворе здания военкомата произошёл взрыв

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В Санкт-Петербурге на улице Крупской во дворе здания военкомата взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает «Фонтанка».
Согласно сообщению, взрыв произошёл во вторник, 5 сентября, около 10 часов утра в вентиляционной шахте, которая ведет к бомбоубежищу, расположенному рядом с военкоматом. При этом уточняется, что оно уже дано заброшено.
Самодельное взрывное устройство содержало в себе около 150 грамм пороха и было оборудовано радиомодулем с батарейкой. При взрыве пострадавших нет.
Сейчас место ЧП оцеплено. Там работают сотрудники правоохранительных органов.
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Самодельное взрывное устройство содержало в себе около 150 грамм пороха и было оборудовано радиомодулем с батарейкой. При взрыве пострадавших нет.
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Элина Позднякова