В Петербурге военный потерял полмиллиона рублей, пытаясь заказать проститутку

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В Санкт-Петербурге российский военнослужащий пытался заказать проститутку, но потерял больше полумиллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, 35-летний военный приехал в Питер в конце августа по заданию командования. Ему было получено искать уклонистов от службы и дезертиров.
В один из одиноких вечеров военный решил заказать себе проститутку. В интернете он нашел номер агентства по оказанию интим-услуг и позвонил. Вежливый голос на другом конце трубки попросил военного перевести предоплату за девушку, размеров в 10 тысяч рублей. Военный согласился и даже назвал оператору код, который пришел ему по СМС. Однако, после этого с его банковской карты начали безостановочно списываться деньги.
В момент, когда мужчине удалось заблокировать карту, с нее уже было списано 504 тысячи рублей, которые военному выплатили за службу на СВО.
В полицию обманутый обратился только спустя месяц. Беда в том, что за это время военный успел потерять телефон, с которого звонил в эскорт агентство.
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В один из одиноких вечеров военный решил заказать себе проститутку. В интернете он нашел номер агентства по оказанию интим-услуг и позвонил. Вежливый голос на другом конце трубки попросил военного перевести предоплату за девушку, размеров в 10 тысяч рублей. Военный согласился и даже назвал оператору код, который пришел ему по СМС. Однако, после этого с его банковской карты начали безостановочно списываться деньги.
В полицию обманутый обратился только спустя месяц. Беда в том, что за это время военный успел потерять телефон, с которого звонил в эскорт агентство.
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Евгения Парфентьева