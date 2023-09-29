В Петербурге вспыхнул автобус, перевозивший детей-инвалидов

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В Санкт-Петербурге загорелся автобус, перевозивший детей-инвалидов, сообщили в Telegram-канале прокуратуры по региону.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал, детей вовремя вывели из автобуса.
По информации «РИА Новости», возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. В момент пожара в транспортном средстве находились четверо детей и двое взрослых.
Прокуратура Адмиралтейского района инициировала проверку по факту произошедшего. Сейчас необходимо дать оценку соблюдение всех правил, которые должны быть соблюдены при транспортных перевозках несовершеннолетних.
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По информации «РИА Новости», возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. В момент пожара в транспортном средстве находились четверо детей и двое взрослых.
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Евгения Парфентьева