В Петербурге юноша получил серьезные ожоги в крематории для животных

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko
В Санкт-Петербурге молодой человек угодил в реанимацию с ожогами второй степени. Это произошло после того, как он проник на кладбище и попытался залезть на печь для кремации животных.
Через некоторое время юноша снова проник в здание, видимо, через черный ход. Мужчина стал гоняться за ним по всему помещению, а тот вдруг полез на печь крематория. По истошным крикам и запаху паленого охранник понял, что молодой человек обжегся о раскаленную печь. Он вызвал медиков, которые в тяжелом состоянии доставили юношу в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Врачи диагностировали у него термические ожоги второй степени туловища, рук и ног. Всего пораженными оказались 20% тела. Сейчас молодой человек находится в отделении ожоговой реанимации.
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Александр Бойцов