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В Петербурге юноша получил серьезные ожоги в крематории для животных

06 сентября 2023, 16:32
Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге молодой человек угодил в реанимацию с ожогами второй степени. Это произошло после того, как он проник на кладбище и попытался залезть на печь для кремации животных.

По данным издания «78.ру», парень приехал в Северную столицу из Екатеринбурга. Ночью он пробрался на городское кладбище для животных, а потом залез в здание крематория. Охранник, находившийся на дежурстве, попросил юношу покинуть помещение, но тот продолжал вести себя неадекватно. Сотрудник крематория уверен, что молодой человек находился под воздействием каких-то веществ. Наконец, незваного гостя удалось выпроводить.

Через некоторое время юноша снова проник в здание, видимо, через черный ход. Мужчина стал гоняться за ним по всему помещению, а тот вдруг полез на печь крематория. По истошным крикам и запаху паленого охранник понял, что молодой человек обжегся о раскаленную печь. Он вызвал медиков, которые в тяжелом состоянии доставили юношу в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Врачи диагностировали у него термические ожоги второй степени туловища, рук и ног. Всего пораженными оказались 20% тела. Сейчас молодой человек находится в отделении ожоговой реанимации.

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#мужчина
#тела
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Эстонские полицейские уложили на асфальт мужчину за георгиевскую ленточку
Delfi: в Эстонии задержали мужчину за георгиевскую ленту в авто
06 сентября 2023, 17:03

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Полиция эстонского города Кохтла-Ярве задержала мужчину за георгиевскую ленту на зеркале заднего вида в его автомобиле. Об этом сообщает портал Delfi.
Очевидцы задержания сняли видео из окна находящегося рядом дома. Видно, что полицейские вытащили мужчину из автомобиля, уложили его на асфальт и надели наручники.

Портал запросил комментарии от департамента полиции и погранохраны. Там объяснили, что полицейские попросили мужчину убрать из автомобиля георгиевскую ленту, законодательно запрещённую в Эстонии. После того как он отказался выполнять приказ, полицейским пришлось задержать его. В ведомстве отметили, что мужчина вёл себя буйно, пытался оказывать сопротивление и не выполнял требования сотрудников полиции.

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#эстония
#задержание
#георгиевская лента
#полиция
#автомобиль
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Катамаран с россиянами едва не затонул из-за атаки акул
Акулы атаковали российский катамаран у берегов Австралии
06 сентября 2023, 16:30

Фото: iStock/Nautilus Creative

У берегов Австралии спасли катамаран с двумя россиянами и одним французом, который начал тонуть из-за нападения акул, сообщает «ТАСС».
Катамаран находился в Коралловом море, когда на него напала стая акул. Из-за повреждений он начал тонуть. Члены экипажа активировали сигнал бедствия, который заметили в Австралийском управлении безопасности и отправили к катамарану спасательный вертолет. 

Экипаж потерпевшего бедствия катамарана спасло грузовое судно Dugong Ace, которое доставило их в австралийский город Брисбен к 7 сентября.

В посольстве РФ подтвердили информацию о пострадавшем от атаки акул судне. Катамаран принадлежал томскому отделению Русского географического общества и совершал кругосветное путешествие.

Представители РФ поблагодарили австралийцев за помощь, а также пообещали всю необходимую консульскую поддержку членам потерпевшего крушение экипажа.

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Охранник «вырубил» посетителя бара, мужчина скончался в больнице
В Казани посетитель бара умер в больнице после удара от охранника заведения
06 сентября 2023, 15:53

Фото: iStock/globalmoments

В Казани охранник бара ударил посетителя, на следующий день мужчина скончался в больнице, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, в ночь на 3 сентября 25-летний охранник одного из казанских баров ударил в челюсть 45-летнего посетителя. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался на следующий день.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Москве девушка оказалась в медучреждении после драки, которая произошла в одном из баров. Врачи зафиксировали у нее разбитую губу, выбитые зубы, а также синяки в области лица.

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#смерть
#уголовное казань
#больница
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В Румынии заявили о падении российских обломков БПЛА
06 сентября 2023, 15:39

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе Румынии и Украины (уезд Тулча) было обнаружено несколько обломков, которые могут быть фрагментами российских дронов.
Тилвар лично выехал на место происшествия и после осмотра сообщил, что найденные части не представляют угрозы.

Также политик сообщил, что планируется усилить бдительность пограничных территорий. 
«У нас будет больше наблюдательных пунктов, больше патрулей, используемая нами техника, которая может прикрыть территорию, остается работоспособной и находится в фазе повышенного внимания», — высказался глава румынского Минобороны.
При этом, ранее Минобороны, МИД Румынии и сам президент Клаус Йоханнис опровергли информацию о каком либо падении частей дронов или других устройств на территорию страны. 

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#страны
#происшествия
#минобороны
#бпла
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Призывникам в Петербурге стали приходить загадочные повестки
Петербургских призывников предупреждают о возможном увеличении срока службы
06 сентября 2023, 14:56

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Жители Санкт-Петербурга рассказали о получении странных писем из военкомата, сообщает «Фонтанка».
Фотография странного письма попала в распоряжения СМИ.

На ней видно, что повестка адресована гражданам, подлежащим призыву в октябре–декабре 2023 года. При этом, в ней указано, что в случае игнорирования приглашения в военный комиссариат, призывник будет внесен в электронный реестр. 

К тому же, в пункте, где упоминается продолжительность службы в 12 месяцев, появилась строка - «в дальнейшем планируется увеличение сроков прохождения военной службы по призыву».

В военкомате, из которого была доставлена повестка, внятных комментариев СМИ на этот счет не предоставили.

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#призывник
#санкт-петербург
#военком
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Кота-наркокурьера задержали на территории исправительной колонии
Кота с наркотиками в ошейнике поймали в ивановской исправительной колонии
06 сентября 2023, 14:34

Фото: iStock/Nils Jacobi

В Ивановской области сотрудники колонии в очередной раз поймали кота с наркотиками в ошейнике, сообщили в УФСИН по региону.
Кот-наркокурьер пытался проникнуть на территорию исправительной колонии №4 в Ивановской области. 

Животное с ценным грузом пыталось проникнуть к осужденным через КПП по пропуску автотранспорта. Когда кота поймали и обыскали, то в его самодельном ошейнике было «обнаружено и изъято шесть свертков из полимерного материала с веществом, предположительно являющимся наркотическим».

Ошейник забрали на экспертизу, в результате которой было установлено, что кот действительно пытался пронести в колонию наркотическое вещество массой 1,12 грамма, которое  содержит в своем составе метадон, а также 0,49 грамма – N-метилэфедрон.

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#наркокурьер
#наркотики
#колония
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Российский самолет столкнулся с птицей во время полета
Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей во время полета
06 сентября 2023, 14:05

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся с птицей во время полета, сообщает Aviaincident.
Самолет выполнял рейс из города Ош Киргизии в подмосковный аэропорт Жуковский. 

О столкновении воздушного судна с птицей узнали только когда самолет уже совершил посадку.  В районе носовой части обнаружили следы попадания птицы, две лопатки одного из двигателей оказались повреждены, требуется их замена.

При этом, как отметили в СМИ, в пресс-службе авиакомпании давать комментарии на этот счет отказались.

Напомним, вчера первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл сегодня, 5 сентября, в Новосибирск. Самолёт следовал по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск.

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#самолет
#аэропорт птицы
#авиакомпании
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Пауэрбанк взорвался в рюкзаке гимназистки в Петербурге
06 сентября 2023, 14:02

Фото: iStock/vmargineanu

В Санкт-Петербурге у школьницы в портфеле взорвался пауэрбанк, ребенок не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, случай произошел в гимназии № 642. Учебное заведение располагается на Морской набережной. Уточняется, что девочка поставила телефон на зарядку, подключив его к пауэрбанку и положила в портфель. Сразу же произошел взрыв. От смартфона практически школьница подключила телефон к устройству и бросила в портфель, в этот момент и произошёл взрыв. Ребенок не пострадал, однако от смартфона практически ничего не осталось.

В коридоре произошло задымление. Все учащихся и педагогический состав гимназии оперативно эвакуировали. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливается марка пауэрбанка, а также причина его взрыва.

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На афгано-пакистанской границе начались столкновения, слышна стрельба
06 сентября 2023, 11:57

Фото: iStock/dk_photos

У КПП «Торхам» на границе между Афганистаном и Пакистаном начались боевые столкновения. Там слышна стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что из-за происшествия в указанном районе оказались заблокированы несколько тысяч мирных жителей. Люди по обе стороны границы покидают свои дома, пытаясь перебраться в безопасную зону. Напомним, КПП «Торхам» является одним из трех главных торговых и транзитных путей между Пакистаном и Афганистаном.

Ранее также сообщалось, что трое террористов, нарушив таджикско-афганскую границу, проникли на территорию Таджикистана и были ликвидированы спецслужбами республики при оказании сопротивления.

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