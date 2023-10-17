В Петербурге задержали еще пятерых подозреваемых в нападениях на пешеходов

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Полиция Санкт-Петербурга задержала еще пятерых молодых людей, подозреваемых в нападениях на случайных прохожих, сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что все задержанные - это молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет. При этом, четверо из них - граждане Азербайджана.
По информации следствия, все они принимали участие в съемке роликов для блога «Жизнь бродяги», в котором избивали и издевались над случайными прохожими.
Отмечается, что всего фигурантами дела сейчас выступают восемь человек. Главный их них - 18-летний администратор блога, все еще разыскивается.
Напомним, инцидентом начали заниматься после того, как него обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство».
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По информации следствия, все они принимали участие в съемке роликов для блога «Жизнь бродяги», в котором избивали и издевались над случайными прохожими.
Напомним, инцидентом начали заниматься после того, как него обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Евгения Парфентьева