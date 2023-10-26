В Петербурге задержали гражданина Узбекистана за домогательства к школьнице

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Гражданин Узбекистана, который приставал к 15-летней школьнице в петербургском метро, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ.
Сообщается, что в отношении 27-летнего преступника возбуждено уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера. Узбек рассказал, что приехал в Петербург в прошлом году и на данный момент работает на стройке.
Напомним, инцидент произошел в вагоне метро 24 октября. Об этом происшествии в тот же день сообщил 14-летний мальчик. Его причастность к этому устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина защитил свою соседку от нападения мигранта. 18-летняя девушка выгуливала собаку возле дома. На велосипеде к девушке подъехал 30-летний мигрант и предложил познакомиться, она отказалась. После чего преступник схватил её за руку, пытался поцеловать и настаивал на свидании.
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Екатерина Коршунова