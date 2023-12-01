В Петербурге задержали курьера, который угрожал таксисту топором

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Курьер, который угрожал таксисту топором и поцарапал его автомобиль в Адмиралтейском районе Петербурга, задержан. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУМВД по городу и Ленобласти.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 27 по Гражданскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого второго участника конфликта - 35-летнего местного жителя», — уведомляет пресс-служба.Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что изначально конфликт между мужчинам произошел возле дома по адресу проспект Медиков, 1. Тогда водитель такси распылил в лицо курьеру газовый баллончик и уехал. Курьер догнал таксиста и с помощью топора взял реванш.
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Алина Юрчак