В Петербурге задержали одного из участников «азербайджанской мафии»

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В Санкт-Петербурге задержали 18-летнего участника так называемой «азербайджанской мафии» Тимура Мухтарова, который избивал прохожих и публиковал видео в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что его 17-летний подельник Турал Мамедов в настоящее время находится в розыске.
За избиение прохожих выходцам из Азербайджана грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованные в соцсетях видео, на которых неизвестные избивают прохожих в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что в городе орудует банда выходцев из Азербайджана, которые чаще всего нападают на горожан в торговых центрах и рядом со станциями метро.
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Анастасия Чинкова