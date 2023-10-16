В Петербурге задержали одного из участников нападений на прохожих

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В Санкт-Петербурге задержали одного из подозреваемых в нападениях на пешеходов в Московском районе, которые снимались на видео, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Напомним, инцидентом начали заниматься после того, как него обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство».
16 октября сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Петербурга, который участвовал в избиениях и издевательствах над прохожими. Как заявил сам задержанный, он действительно выкладывал в Telegram-канал видео с избиениями, однако, сам он в них не участвовал. Ролики ему присылали знакомые.
В настоящий момент с задержанным работают следователи. Остальные участники «банды» разыскиваются.
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16 октября сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Петербурга, который участвовал в избиениях и издевательствах над прохожими. Как заявил сам задержанный, он действительно выкладывал в Telegram-канал видео с избиениями, однако, сам он в них не участвовал. Ролики ему присылали знакомые.
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Евгения Парфентьева