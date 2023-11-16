В Петербурге задержали топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»

В Санкт-Петербурге задержали двух топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Они обвиняются в мошенничестве почти на 300 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Фонтанка».