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В Петербурге задержали топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»

«Фонтанка»: в Петербурге задержали экс-президента и вице-президента «Балтики»
16 ноября 2023, 14:55
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и её вице-президента Антона Рогачевского задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что задержанные подозреваются в передаче датской компании Carlsberg, которая владела заводом «Балтика» до июля 2023 года, исконных брендов пива. Также в деле есть ещё один подозреваемый – юрист компании Елена Кузьмина, которая покинула Россию.

Согласно данным следствия, руководство «Балтики» передавало Carlsberg права на аренду российских брендов на 40 лет. При этом марка Žatecký Gus была оформлена задним числом.


Издание уточняет, что сначала в отношении «Балтики» было возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путём обмана, но затем его переквалифицировали в мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Таким образом, ущерб российской компании «Балтика» может составить 100 миллионов рублей.

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В Подмосковье уволили водителя автобуса, нахамившего женщине с детьми
16 ноября 2023, 15:29

Фото: Минтранс МО

Нахамивший пассажирам в Лобне водитель будет уволен. Такое поручение дал перевозчику Минтранс Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл на маршруте №9 «Красная Поляна – Депо – ст. Лобня». Водитель отказался опустить аппарель для входа в автобус женщине с двумя детьми, один из которых находился в коляске, и продемонстрировал неприличный жест.
«Считаю, что такое поведение недопустимо, тем более в сфере услуг. С сегодняшнего дня водитель не работает в организации из-за нарушения правил перевозки и хамства пассажирам. Также поручено провести дополнительный инструктаж со всеми водителями компании», – заявил зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
В министерстве напомнили, что, если водитель нарушил правила перевозки или этики, пассажир может обратиться в подмосковный Минтранс по телефону горячей линии 7 (495) 228-19-19. 
 
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#увольнение
#пассажир
#подмосковье
#московская область
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Пенсионерка, пытавшаяся сжечь военкомат в Петербурге, думала, что выполняет задание ФСБ
Пенсионерка, пытавшаяся сжечь питерский военкомат, думала, что помогает ФСБ
16 ноября 2023, 15:28

Фото: istock / Donte Tatum

Пенсионерка, которая подожгла автомобиль возле военкомата в Санкт-Петербурге, думала, что выполняет спецоперацию по задержанию мошенника. Об этом заявил телеграм-канал SHOT, ссылаясь на собственный источник.
По данным SHOT, 75-летняя Галина Иванова думала, что беседует по телефону сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, потому что ей так представились. Она рассказала следователям, что ее попросили в помощи в задержании коррумпированного работника местного военкомата, который также занимается мошенничеством. Она отметила, что у него был украинский акцент. 
 
Собеседник попросил пенсионерку поджечь машину «преступника», чтобы он вышел из здания. Выяснилось, что владелец авто не работает в военкомате, а в момент поджога обедал в кафе. 

Когда Галина Иванова все сделала, как просили, собеседник сказал ей крикнуть «Слава Украине», после чего женщина поняла, что ее обманули. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Женщине грозит до двух лет колонии.

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#рф
#поджог
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Стала известна причина смерти бывшего командующего 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридова
Бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридов отравился угарным газом
16 ноября 2023, 15:21

Фото: iStock/Chepko

Бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов и его супруга скончались от отравления угарным газом, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 15 ноября в частном доме в посёлке Аджиевском Ставропольского края обнаружили трупы Свиридова и его супруги. Причину смерти пенсионеров сразу установить не удалось.

Однако, позже выяснилось, что супруги отравились угарным газом из-за неисправной колонки. 

Удалось установить, что в доме Свиридовых была установлена автоматическая газовая колонка с электронным управлением. Она была подключена к электросети. При отключении электроэнергии в ней должен был сработать предохранитель, который заблокировал бы подачу газа, но этого не произошло.

Примерно неделю назад ночью в посёлке отключили свет, запасные генераторы энергии не сработали, соответственно, предохранитель также не сработал. Дом наполнился газом и пенсионеры надышались им. 

Когда же свет включился, то предохранитель вновь начал работать. Именно поэтому газовики, которые производили проверку в доме вчера, не выявили превышение содержания газа в воздухе. 

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#смерть
#газ
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Череп и кости нашли при перестройке дома, в котором родился Гитлер
16 ноября 2023, 14:41

Фото: iStock/Spitzt-Foto

В Австрийском городе Браунау-ам-Инн в доме, где родился Адольф Гитлер обнаружили череп и кости. Об этом сообщают «Известия».
При этом после изучения останков выяснилось, что кости принадлежат не человеку, а животному.

Уточняется, что страшная находка была обнаружена при перестройке дома. Реконструкция его началась еще 2 октября. Здание планируется использовать в качестве полицейского участка. Также там планируют разместить окружное управление полиции и филиал Академии безопасности.

Ранее сообщалось, что школьник после уроков в подмосковном Серпухове обнаружил человеческий скелет в одежде. 10-летний ученик СОШ № 12 после уроков вышел из здания и прогуливался около школы. Недалеко находилась заброшенная железная дорога, и там он заметил лежащего человека в джинсах, майке и кроссовках, а рядом лежал рюкзак. Он подошел ближе и ужаснулся, ведь от человека остались только кости.

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#реконструкция
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#дома
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В России задержали двух топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»
«Фонтанка»: Задержаны топ-менеджеры «Балтики» по делу о мошенничестве
16 ноября 2023, 14:39

Фото: istock / BrianAJackson

В Санкт-Петербурге задержали двух топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Они обвиняются в мошенничестве почти на 300 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По информации следствия, президент и вице-президент компании совместно с неустановленными лицами обманом приобрели в пользу ООО «Виста БиУай Ко» и ТОО «Карлсберг Казахстан» право интеллектуальной собственности, которые принадлежит ООО «ПК «Балтика» и оценивается практически в 300 миллионов рублей.

Это право позволяло «Балтике» поставлять продукцию в государства Средней Азии, Белоруссию и некоторые другие страны.

Сообщается, что изначально было возбуждено уголовное дело по статье 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), но позже  его переквалифицировали на ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

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#уголовное ук
#мошенничество
#страны
#компании
#право
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Организатора атак на Брянскую область Капустина* заочно осудили на пожизненное
16 ноября 2023, 14:30

Фото: iStock/Zolnierek

Второй западный окружной военный суд заочно вынес приговор участнику «РДК»** Денису Капустину*, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«Назначено наказание в виде пожизненного срока», - прокомментировали приговор в суде.

По информации ФСБ, Капустин*, будучи участником «Русского добровольческого корпуса»**, прошлым летом организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а летом 2023 года совершил нападение на Брянскую область. 

Капустина* признали виновным по статьям о госизмене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризме, незаконном обороте взрывных веществ, организации террористического сообщества и участие в нем.

Отмечается, что слушание по делу Капустина* проходило в закрытом режиме.

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*Внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму

**Признана в России экстремисткой организацией в России
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#фсб
#наказание
#брянская область
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Раскрыта причина смерти экс-командующего 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридова
Экс-командующий 6-ой армией ВВС и ПВО РФ Свиридов отравился угарным газом
16 ноября 2023, 14:26

Фото: iStock/kadirkaplan

Причиной смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова и его супруги стало отравление угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, в частном доме Свиридовых была установлена автоматическая газовая колонка, оснащенная электронным управлением. Она работала от электросети и должна была отключаться при отсутствии электроэнергии. Однако этого не произошло.

Несколько дней назад, в поселке, где проживали Свиридовы, ночью отключили электричество. Не сработали ни автоматические электрогенераторы, ни предохранитель в самой колонке. Тогда дом наполнился газом и супруги задохнулись.

При возобновлении электроснабжения подача газа автоматически прекратилась. Поэтому замеры не показали превышения его допустимой концентрации.

Ранее сообщалось, что Свиридов найден мёртвым в своём доме в Ставропольском крае. По информации СМИ, рядом с телом 68-летнего Свиридова также обнаружили тело его 72-летней супруги Татьяны.

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В Челябинской области 11-летний ребёнок упал в пятиметровый колодец
16 ноября 2023, 13:21

Фото: iStock/terex

В Челябинской области 11-летний ребёнок упал в пятиметровый колодец, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова матери.
По словам женщины, её сын ушёл гулять с другом и собакой. У дерева он заметил картонку, наступил на неё и провалился в открытый пятиметровый люк. Прямо из колодца он смог дозвониться до неё и до спасателей.

Прибывшие на место происшествия спасатели с турдом достали школьника из глубокого люка.

К счастью, никаких серьезных травм, кроме ушибов, в травматологии у ребёнка не диагностировали. Даже одежда осталось целой, отметила женщина. 

«Ребенок очень сильно напуган, пока его вытаскивали, он все время плакал. Я намерена писать заявление в прокуратуру, не хочу, чтобы произошла большая трагедия», - заключила мать пострадавшего мальчика.

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«Восстание обезьян»: В Москве домашний примат напал на мужчину
В Москве домашняя обезьяна напала на мужчину
16 ноября 2023, 13:15

Фото: iStock/Seregraff

В Москве на Ясеневой домашняя обезьяна напала на мужчину, искусала его и взяла в заложники, пришлось вызывать МЧС. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
При этом в момент происшествия хозяина примата дома не было. Родственник попытался поймать животное, но животное поймало его. Мася покусал мужчину и крепко уселся на его шее. Обезьяну пытались снять соседи, они предлагали ей бананы и другие вкусняшки, однако освободить пострадавшего от крепких объятий не удалось.

Тогда соседи приняли решение вызвать спасателей. На место прибыли сотрудники департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы. Им удалось спасти заложника. Примат помещен в свою клетку, а с владельцем полицейские проводят воспитательную беседу.

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