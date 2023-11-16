В Петербурге задержали топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»

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Бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и её вице-президента Антона Рогачевского задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что задержанные подозреваются в передаче датской компании Carlsberg, которая владела заводом «Балтика» до июля 2023 года, исконных брендов пива. Также в деле есть ещё один подозреваемый – юрист компании Елена Кузьмина, которая покинула Россию.
Согласно данным следствия, руководство «Балтики» передавало Carlsberg права на аренду российских брендов на 40 лет. При этом марка Žatecký Gus была оформлена задним числом.
Издание уточняет, что сначала в отношении «Балтики» было возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путём обмана, но затем его переквалифицировали в мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой.
Таким образом, ущерб российской компании «Балтика» может составить 100 миллионов рублей.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Согласно данным следствия, руководство «Балтики» передавало Carlsberg права на аренду российских брендов на 40 лет. При этом марка Žatecký Gus была оформлена задним числом.
Таким образом, ущерб российской компании «Балтика» может составить 100 миллионов рублей.
Читайте также:
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова