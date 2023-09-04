В Петербурге зафиксирован рост числа мошенничеств

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«Этот вид преступности включает деяния, совершённые с использованием интернета, средств мобильной связи и банковских карт. Большая часть подобных криминальных проявлений направлена на хищение чужого имущества и квалифицируется как кража и мошенничество», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Мельник.
Он добавил, что правоохранительные органы города уже стали привлекать к ответственности операторов связи, которые, видя подозрительные звонки абонентам, пропускают их.
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