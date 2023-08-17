В Петербурге загорелась арестованная яхта

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Охваченная огнем яхта, размером в 36 квадратных метров, полыхает так сильно, что пламя рискует перекинуться на соседние судна.
О причинах пожара и пострадавших пока ничего неизвестно.
Вечером 10 августа у стрелка Васильевского острова в Санкт-Петербурге столкнулись два судна. Никто из экипажа в результате аварии не пострадал. Отмечается, что оба капитана прошли тест на наличие алкоголя в крови, и он показал отрицательный результат.
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