В Петербурге заседание суда по делу о перепланировке прошло в стрип-баре

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В стриптиз-баре Санкт-Петербурга прошло выездное заседание суда по делу о незаконной перепланировке, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провел выездное судебное заседание в стриптиз-клубе X.O. Men's club», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе.
В помещении на улице самой известной тусовочной улице Рубинштейна сдается в аренду ООО «Бар-Групп». Администрация района обратилась в суд с иском на предпринимателей о незаконно произведенной перепланировке.
Комментирующая на камеру нарушения Воробьева стоит на фоне подиума, освещенного неоновым светом, а позади неё сидят гости в глубоких кожаных креслах.
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