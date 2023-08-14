В Петербурге женщина обстреляла дверь квартиры, когда к ней пришли полицейские

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В Санкт-Петербурге полицейские приехали на вызов к запертой в квартире женщине, однако, она открыла по ним стрельбу, сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, в правоохранительные органы обратился мужчина. Он заявил, что услышал в соседней квартире женские крики. Выйдя на балкон, он увидел по соседству женщину, которая заявила, что друзья заперли ее в квартире два дня назад и уехали.
Прибывшие на место происшествия полицейские постучались в квартиру, после чего из нее раздался выстрел. Дверь отперли, и нашли там 24-летнюю женщину из Читы, которая рассказала что употребляла некие вещества, после чего отключилась и очнулась запертой в этой квартире.
Разрешение на оружие, из которого стреляла пленница, так и не нашли.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
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Прибывшие на место происшествия полицейские постучались в квартиру, после чего из нее раздался выстрел. Дверь отперли, и нашли там 24-летнюю женщину из Читы, которая рассказала что употребляла некие вещества, после чего отключилась и очнулась запертой в этой квартире.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
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Евгения Парфентьева