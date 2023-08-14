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В Петербурге женщина обстреляла дверь квартиры, когда к ней пришли полицейские

В Питере женщина открыла стрельбу, чтобы ее попытались вызволить из квартиры
14 августа 2023, 14:02

Фото: iStock/ipopba

В Санкт-Петербурге полицейские приехали на вызов к запертой в квартире женщине, однако, она открыла по ним стрельбу, сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, в правоохранительные органы обратился мужчина. Он заявил, что услышал в соседней квартире женские крики. Выйдя на балкон, он увидел по соседству женщину, которая заявила, что друзья заперли ее в квартире два дня назад и уехали.

Прибывшие на место происшествия полицейские постучались в квартиру, после чего из нее раздался выстрел. Дверь отперли, и нашли там 24-летнюю женщину из Читы, которая рассказала что употребляла некие вещества, после чего отключилась и очнулась запертой в этой квартире.


Разрешение на оружие, из которого стреляла пленница, так и не нашли.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

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#санкт-петербург
#стрельба
#полиция
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Самокатчик сбил няню с грудным ребёнком и скрылся
Kub Mash: В Краснодаре самокатчик сбил няню с грудным ребёнком
14 августа 2023, 14:37

Фото: iStock/Sinicakover

Няню с грудным ребёнком сбил самокатчик в Краснодаре. В результате происшествия, у младенца сломана ключица, у девушки - ушибы и гематома на голове. Об этом сообщает телеграмм-канал Kub Mash.
По информации портала, девушка с 10-месячным ребенком на руках переходила дорогу по пешеходному переходу. В какой-то момент неизвестный мужчина на электросамокате сбил ее с ног.  

Няня мальчика пыталась уберечь ребенка от травм, упав на спину. В результате происшествия, девушка ушиблась и получила травму головы, у ребенка диагностировали перелом ключицы. 

После инцидента, мужчина, управляющий электросамокатом скрылся. Его разыскивают правоохранительные органы. 

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#электросамокат
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В Каспийске спасли девочку, которая вылезла в окно на 9 этаже
14 августа 2023, 13:55

Фото: iStock/eranicle

В Каспийске сотрудники полиции спасли девочку, вылезшую на карниз девятого этажа, пока её мама ушла отдыхать с подругой. Об этом сообщает телеграм-канал «Онлайн Дагестан».
Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Халилова. Туристы обнаружили маленькую девочку, которая выбралась через окно на карниз. Отмечается, что дома она находилась вместе с девочкой постарше. 

В результате долгих переговоров с девочкой постарше, которая боялась впускать незнакомых в квартиру, сотрудникам полиции удалось спасти малышку.

Уточняется, что девочки вместе с мамами приехали на отдых без отцов. Ночью женщины решили отправиться в клуб.

Напомним, ранее в Ижевске 15-летняя школьница получила перелом позвоночника, спасаясь от педофила.  Пострадавшая девушка была найдена под окнами дома на Пушкинской улице. Школьница осталась жива, у нее диагностировали перелом позвоночника. 

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Воспитатель детсада убила мужа и продолжила готовить ужин
Воспитательница детского сада убила мужа, пока готовила ужин в Подмосковье
14 августа 2023, 13:38

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Подмосковье воспитательница детского сада убила мужа, пока готовила ужин. Она зарезала его кухонным ножом, а затем продолжила готовить. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Женщина работала в частном детском саду в Королеве. В один из вечеров, она вместе с супругом распивала спиртные напитки и готовила ужин. В какой-то момент, супруги поссорились, и женщина нанесла мужу несколько ножевых ударов в живот и грудь, после чего продолжила готовить ужин.  

Мужчина отправился в ванную комнату самостоятельно, однако, так и не вышел из нее. Через некоторое время, воспитательница детского сада сообщила соседям, что у нее умер муж, предварительно скрыв следы преступления.  

По информации портала, женщина ранее была судима за нанесение побоев, проводится проверка. 
 
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Над Белгородской областью сработала система ПВО
В Белгородском районе сработала система ПВО, сбиты две воздушные цели
14 августа 2023, 13:21

Фото: iStock/aapsky

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сработала система ПВО, сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Глава региона также сообщил, что пострадавших и разрушений, в результате атаки ВСУ, нет. Системы ПВО перехватили две воздушные цели.  

Ранее, Гладков сообщил, что причиной взрыва в жилом доме в Белгороде была атака БПЛА. По его словам, на 10-м этаже дома произошел взрыв. В результате инцидента, разрушен фасад здания, повреждены соседние квартиры и автомобили. Жертв среди мирных жителей нет, подчеркнул губернатор. 

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#всу
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В Монголии зафиксированы три случая заражения бубонной чумой
14 августа 2023, 13:13

Фото: istockphoto/Godji10

В столице Монголии, Улан-Баторе, выявили три случая заражения, по предварительной информации, бубонной чумой.
Национальный центр изучения зоонозных инфекций сообщает о выявленных случаях. Сообщается, что зараженные ели сырой мозг животного.
 
Ранее в Монголии госпитализировали одного человека, заразившегося бубонной чумой. Мужчина съел сырое мясо сурка.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чумные очаги до сих пор имеют место быть, поскольку инфекционный возбудитель может длительное время переживать межэпидемические периоды в почве, а также из-за неправильного поведения людей во время охоты.

«Когда дети или начинающие любители начинают охотиться и разделывать тушки неправильно, без употребления тетрациклина, они заражают себя. И если человек подхватил это заболевание, пришёл в деревню и на кого-нибудь подышал за два-три дня до того, как совсем стало плохо, начинается тяжелейший случай. Но таких давно уже не было. Все это знают и купируют», — прокомментировал Гинцбург.
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#здоровье
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На верфи в Стамбуле прогремел взрыв
14 августа 2023, 12:36

Фото: iStock/Leonid Ikan

Взрыв произошел на судне на верфи в Стамбуле, один человек погиб. Об этом пишет газета Milliyet.
Сообщается, что взрыв случился в Тузле. По информации издания, инцидент произошел из-за сжатия газа.

Один из рабочих погиб, второй получил легкие ранения. На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, ранее диверсант подорвался на собственном заряде, когда минировал военную технику в Херсонской области. Кроме украинского военнослужащего, никто не пострадал. В ходе работ по минированию техники произошел взрыв. В настоящее время, по фрагментам, пытаются установить личность погибшего мужчины. 

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#школьница
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В Таиланде россиянина подозревают в убийстве соотечественницы
14 августа 2023, 12:36

Фото:istockphoto/gorodenkoff

Мужчине в ближайшее время предъявят обвинения.
Pattaya News пишет, что полиция Паттайи подозревает друга россиянки, погибшей в минувшее воскресенье в результате падения с балкона 7 этажа, в убийстве.
 
Полиция обнаружила запись одной из камер наружного наблюдения, которые установлены в районе кондоминиума в районе На-Джомтьен. На записях видно балкон, который принадлежит подозреваемому, и запечатлён момент, как россиянин держит свою подругу вниз головой, взяв её за обе ноги. После этого женщина падает.
 
Но у следователей есть сомнение: на видео заснято убийство или попытка спасти падающую с балкона.

Девушку обнаружили полицейские, рядом с ней находился её друг. Он был в состоянии алкогольного опьянения и шока, поэтому не мог отвечать на вопросы полицейских. Когда он пришёл в себя, то рассказал, что женщина выпала из окна случайно.

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#таиланд
#гибель
#полиция
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Жительница Можайска в пьяной ссоре зарезала мужа
14 августа 2023, 12:22

Фото: ГСУ СК РФ по МО

55-летней жительнице Можайска предъявили обвинение в убийстве 56-летнего мужа. Обвиняемая признала свою вину, сообщили изданию «Можайск Медиа» в Главном следственно управлении СКР по Московской области.
Как установили следователи, супруги распивали спиртное в своей квартире в Можайске. В какой-то момент между ними произошёл конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры жена нанесла мужу множественные ножевые ранения в грудь, и тот скончался на месте.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. Назначены различные виды экспертиз. В ближайшее время следствие отправит в суд ходатайство о заключении возможной убийцы под стражу.
 
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В Москве мигранты избили полицейского
14 августа 2023, 11:55

Фото: iStock/Yingko

Двое мигрантов избили сотрудника правоохранительных органов на западе столицы.
По данным следствия, ночью 12 августа уроженцы Средней Азии 1997 и 1998 годов рождения на крыльце кафе избили полицейского, приехавшего пресечь противоправные действия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчины задержаны, им предъявлено обвинение. На допросе один обвиняемый признал вину частично, а другой мигрант отказался признавать свою вину.

Следствие планирует просить суд об аресте злоумышленников.

Сообщается, что нападавшие находились в Москве незаконно. В том же заведении, где произошла драка, обнаружили ещё 8 человек, нарушивших миграционное законодательство.

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#мигранты
#москва
#полиция
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