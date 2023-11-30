В Петербурге женщина обвинила ученика младшей школы в домогательствах к сыну

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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга женщина обвинила младшеклассника в домогательствах к сыну в спортшколе.
«Фонтанка» пишет, что мать ребёнка обратилась в полицию. По её словам, всего эпизодов сексуального насилия в отношении её 8-летнего сына было два. Они происходили две субботы подряд в раздевалке бассейна. Сначала мальчик рассказал тренеру об этом, но не получил помощь. А после второго случая ребёнок рассказал обо всём матери.
Мальчик, домогавшийся 8-летнего школьника, тренируется с ним в одной группе по плаванию. Он всего на 2-3 года старше.
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Мальчик, домогавшийся 8-летнего школьника, тренируется с ним в одной группе по плаванию. Он всего на 2-3 года старше.
«Дословно ребенок объяснил, что случилось, так: «Раздвинул булки и пытался — туда». Я спросила: «Получилось?». Он ответил: «Не получилось, потому что я успел зажать. Он ударил меня пару раз по голове и отпустил», — рассказывает мать мальчика.Женщина призывает привлечь тренера к ответственности, так как именно он никак не отреагировал на случившееся. Женщина обратилась в полицию и прокуратуру с заявлением.
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Мария Фирсова