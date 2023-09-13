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В Петербурге женщина убила мужа и ранила ножом сына

13 сентября 2023, 11:52
Фото: iStock/vmargineanu

Фото: iStock/vmargineanu

В Гатчинском районе Санкт-Петербурга женщина убила своего мужа, после чего напала на своего сына и ранила его ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

Согласно сообщению, 13 сентября в полицию позвонил 15-летний подросток и заявил, что его мать убила 52-летнего главу семейства, а после напала на него самого и ранила ножом. Также, по его словам, в квартире находился его семилетний брат. Он не пострадал.

Полиция задержала женщину по подозрению в убийстве. Выяснилось, что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На месте происшествия сейчас находятся сотрудники следственного комитета. Выясняются подробности и обстоятельства происшествия.

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#полиция
#подросток
#мать
#происшествия
#сотрудники
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В Омской области женщина с тремя детьми на автомобиле съехали в кювет и захлебнулись
13 сентября 2023, 10:53

Фото: iStock/CreativeNature_nl

В Омской области женщина на автомобиле съехала в кювет, наполненный водой, не справившись с управлением. Она и ее трое детей, находившиеся в машине, захлебнулись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Уточняется, что 26-летняя женщина ехала за рулем «ВАЗ 2109» по подъездной дороге к деревне Поспелово Большеуковского района Омской области. Она не справилась с управлением и съехала в кювет с водой.

«В результате дорожно-транспортного происшествия машина перевернулась, при ее погружении в воду водитель, находящиеся на пассажирских сиденьях мальчики 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка захлебнулись», - говорится в сообщении.

Автомобиль удалось обнаружить не сразу, так как он практически полностью ушел под воду. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии.

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#аварии
#происшествия
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Пьяный поляк ударил по лицу украинского таксиста в Гданьске
Wprost: Пьяный поляк ударил по лицу украинского таксиста в Гданьске
13 сентября 2023, 04:53

Фото: iStock/Marc_Osborne

В Польше задержали двух мужчин из-за нападения на украинского таксиста в Гданьске. Об этом сообщает Wprost со ссылкой на местную полицию.
По информации издания, двое поляков заказали такси до аэропорта через приложение. За рулем приехавшего автомобиля оказался гражданин Украины.

«Все началось с того, что водитель обратил внимание сидящего впереди пассажира на то, чтобы он не употреблял алкоголь в такси. Пассажир не только не выполнил эту просьбу, но и начал вульгарно оскорблять водителя и насмехаться над его происхождением. Хотя водитель старался сохранять спокойствие, пассажиры становились более агрессивными», — говорится в публикации.

После того как такси остановилось на светофоре, сидевший спереди пассажир ударил водителя по лицу. Водитель в ответ распылил перцовый баллончик и позвал на помощь.

Нападавшими оказались мужчины 40 и 43, в настоящее время они задержаны полицией.

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#украина
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В Севастополе прозвучало не меньше семи взрывов
Губернатор Развожаев сообщил о взрывах в Севастополе
13 сентября 2023, 03:40

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Жители Севастополя в ночь на 13 сентября слышали не менее семи взрывов. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Ранее стало известно, что движение по Крымскому мосту приостановлено. По информации канала, силы ПВО ВС России отражают очередную атаку украинских беспилотников и ракет.

Губернатор Михаил Развожаев проинформировал, что пожар в районе Килен-балки начался не на гражданском объекте. По предварительным данным, горит завод Орджоникидзе, над местом происшествия виднеется дым.

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#происшествия
#всу
#пво
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В Сумах прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ
«Общественное»: В Сумах прогремели взрывы
13 сентября 2023, 03:27

Фото: iStock/RamonCast

На Украине в городе Сумы прозвучали взрывы. Об этом пишет Телеграм-канал «Общественное».
«В Сумах слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.

Ранее воздушную тревогу объявили в Одесской и Сумской областях.

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#ракеты
#пво
#украина
#взрывы
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В Москве около станции метро «Владыкино» произошел пожар
МЧС: В Москве около станции метро «Владыкино» произошел пожар
13 сентября 2023, 01:52

Фото: Фотобанк Московской области

На северо-востоке Москвы около станции метро «Владыкино» произошел пожар. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС России.
Уточняется, что площадь возгорания составила 10 кв. м.

«В 23:02 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по городу Москве поступило сообщение о пожаре по ул. Нововладыкинская, д. 12А», — цитирует издание сообщение экстренной службы.

Очевидцы сообщали в соцсетях о громких хлопках и многометровых столбах дыма в районе пожара. В 23:26 возгорание было полностью ликвидировано, информация о пострадавших отсутствует.

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#спасатели
#мчс
#пожар
#возгорание
#информация
#рф
#москва
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Пожар на складском помещении в Петербурге локализовали
МЧС: пожар на складском помещении в Петербурге локализовали, пострадавших нет
13 сентября 2023, 01:40

Фото: Фотобанк МО

Пожар в двухэтажном производственно-складском здании в Санкт-Петербурге, где произошло возгорание картонной упаковки на площади в 800 квадратных метров, был успешно локализован, информирует телеграм-канал МЧС региона.
«В 23.58 (по местному времени) пожар был локализован. На момент 13 сентября в 0.32 (по местному времени) объявлен отказ номеру 2 (ранг пожара — ред.). Работы продолжаются по номеру 1-БИС», — гласит официальное сообщение.

На данный момент нет информации о пострадавших в результате этого пожара.

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В Санкт-Петербурге на складе произошел пожар
#дтп
#спасатели
#мчс
#пожар
#машины
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В Голландии нашли картину Ван Гога, похищенную в 2020 году
13 сентября 2023, 00:40

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Нидерландах найдена картина Винсента Ван Гога, которая в 2020 году была украдена из Музея Сингера Ларена. Об этом пишет The Guardian.
Поисками картины занималась голландская полиция и арт-детектив Артур Бранд, которые неоднократно выступали с призывами вернуть украденное произведение искусства.

Такие призывы со временем окупились и некий мужчина, пожелавший остаться анонимным, передал картину в синем пакете Ikea Бранду.

Сам Артур Бранд назвал возвращение произведения одним из величайших моментов в его жизни.

Картину Ван Гога украли 30 марта 2020 года из Музея Сингера Ларена, расположенного неподалеку от Амстердама. Ее стоимость оценивают в сумму от €3 млн до €6 млн.

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#полиция
#картины
#нидерланды
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В Санкт-Петербурге на складе произошел пожар
МЧС: В Санкт-Петербурге на складе произошел пожар на 800 кв. м
13 сентября 2023, 00:09

Фото: iStock/sarawutk

В Санкт-Петербурге произошел пожар в двухэтажном производственно-складском здании. В ГУ МЧС по городу сообщили, что его тушат по повышенному рангу сложности.
В ведомстве уточнили, что горит картонная упаковка. Информация о возгорании на улице Латышских Стрелков в Невском районе поступила во вторник, 12 сентября, в 21:21.

Площадь возгорания составила 800 кв. м. Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует. В тушении пожара участвуют 46 человек и 14 единиц техники.

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#спасатели
#мчс
#пожар
#санкт-петербург
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Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге
Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге
12 сентября 2023, 23:43

Фото: Мособлпожспас

По информации пресс-службы МЧС Петербурга, на территории производственно-складского здания произошел пожар, в результате которого возникло горение картонной упаковки. Площадь пожара на данный момент уточняется.
Для ликвидации возгорания были привлечены силы и средства МЧС в количестве 8 единиц техники и 38 человек личного состава.

Пожару был присвоен ранг 1-БИС, что указывает на необходимость дополнительных ресурсов для его тушения. Для борьбы с пожаром класса 1-БИС было задействовано четыре расчёта. На момент сообщения нет информации о пострадавших в результате происшествия.

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