В Петербурге женщина убила мужа и ранила ножом сына

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В Гатчинском районе Санкт-Петербурга женщина убила своего мужа, после чего напала на своего сына и ранила его ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Полиция задержала женщину по подозрению в убийстве. Выяснилось, что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На месте происшествия сейчас находятся сотрудники следственного комитета. Выясняются подробности и обстоятельства происшествия.
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