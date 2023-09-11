В петербургской клинике женщина умерла после липосакции

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Пациентка престижной клиники пластической хирургии на Васильевском острове в Санкт-Петербурге скончалась после проведенной в ней операции по липосакции, передает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По предварительным данным, причиной смерти послужил инфаркт. Сообщается, что после операции по удалению жира состояние 47-летней женщины ухудшилось. Она была госпитализирована в центр экстренной медицины имени А. М. Никифорова.
Медики боролись за жизнь пациентки, однако спасти ее не удалось. Помимо инфаркта у женщины также были диагностированы отек мозга и легких.
По факту смерти женщины проверяются врачи и клиника, где погибшей делали операцию.
Напомним, ранее в Мексике 30-летняя медсестра умерла, когда пыталась самостоятельно сделать себе липосакцию.
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Медики боролись за жизнь пациентки, однако спасти ее не удалось. Помимо инфаркта у женщины также были диагностированы отек мозга и легких.
Напомним, ранее в Мексике 30-летняя медсестра умерла, когда пыталась самостоятельно сделать себе липосакцию.
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Екатерина Коршунова