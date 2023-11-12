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В петербургском ТРК «Родео Драйв» мужчина в драке сбросил противника в пролет

12 ноября 2023, 10:58
Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Ссора двух мужчин в петербургском торгово-развлекательном комплексе «Родео Драйв» для одного из них закончилось полётом со второго этажа, а для другого — уголовным делом о покушении на убийство.
Вячеслав и Дмитрий (обоим по 37 лет) что-то не поделили около эскалатора. Сначала они просто ругались, потом перешли к рукопашной, передает телеграм-канал «Mash на Мойке». В результате один из них под натиском оппонента не удержался и упал в лестничный пролет. С тяжёлым сотрясением мозга и переломами его на скорой помощи доставили в Елизаветинскую больницу.

Второй участник драки задержан и отправлен в следственный изолятор. Ему угрожает реальный и немалый срок за покушение на убийство. Многое будет зависеть от последующего состояния потерпевшего.






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Хоккеист умер прямо во время матча любительской лиги
12 ноября 2023, 09:42

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Трагедия произошла во время матча хоккейных команд любительской лиги SHL «Армата» и «Фаворит». Нападающий «Арматы» Михаил Янчишин внезапно потерял сознание и рухнул на лёд.
Телеграм-канал SHOT уточняет, что против 61-летнего игрока не применялся в тот момент силовой прием и его падение не стало результатом контакта с соперником. Медики в тот момент около хоккейной площадки не дежурили. Врачи прибывшей бригады скорой помощи приступили к экстренным реанимационным мероприятиям, но помочь Михаилу уже не смогли. Мужчина скончался, не приходя в сознание.

По предварительным данным, Янчишину стало плохо из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Окончательно причину смерти определят специалисты в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека
В Приангарье в результате столкновения поезда и грузовика погибли три человека
12 ноября 2023, 05:57

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Трагическое происшествие в Приангарье между станциями Янталь и Лена привело к гибели машиниста поезда, его помощника и водителя грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).
Столкновение произошло в 1:30 по местному времени (20:30 по московскому времени). Водитель грузового автомобиля попал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 91, следующим из Северобайкальска в Москву. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, но, к сожалению, расстояния оказалось недостаточным, и избежать столкновения не удалось.

«По предварительной информации, в результате данного ДТП погибли оба члена локомотивной бригады — машинист и помощник, а также водитель грузовика», — гласит официальное сообщение.
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#служба
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В результате пожара гараже в Подольске погибли женщина и ее дочь
В результате пожара гараже в Подольске погибли женщина и ее двухлетняя дочь
12 ноября 2023, 02:09

Фото: iStock/Kira_Capaldo

В результате пожара в гараже в Подольске погибли женщина и ее двухлетняя дочь, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел в двухэтажном гараже в микрорайоне Климовск 11 ноября 2023 года. Троим пострадавшим удалось спастись из огня, и они получили необходимую медицинскую помощь.

После тушения пожара обнаружены тела матери 30 лет и ее двухлетней дочери. В ведомстве отмечается, что начато уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Аэропорт «Внуково» вводил временные ограничения на полеты
«Внуково» вводил временные ограничения на полеты, сейчас работает штатно
11 ноября 2023, 23:37

Фото: iStock/skyNext

В субботу с 22:07 мск столичный аэропорт «Внуково» временно вводил ограничения на полеты по причинам, не зависящим от аэропорта, передает РИА Новости.
Однако с 22:20 мск все ограничения на полеты были сняты, и международный аэропорт «Внуково» восстановил штатный режим работы, сообщили журналистам в авиагавани.

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Житель Уфы похитил и две недели пытал девушку-сироту
11 ноября 2023, 21:01

Фото: iStock/Paul Gorvett

Неоднократно судимый 24-летний Артур Хуснуллин похитил и две недели пытал 21-летнюю девушку-сироту Азалию Шагиеву. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что 21-летняя Шагиева приехала в Уфу на заработки, в дальнейшем она познакомилась с Хуснуллиным и между ним начались отношения. Однако спустя время девушка решила расстаться с ним. 

Узнав это, Хуснуллин заманил девушку к себе в квартиру под предлогом вечеринки с друзьями. Сначала все было хорошо, однако после того, как люди ушли, преступник жестоко избил Азалию и заявил ей, что она больше ни с кем не будет вступать в отношения. 

В плену Шагиева провела две недели. Спасти ее удалось благодаря матери изверга. Она позвонила в полицию и сообщила об этом преступлении. На данный момент девушку госпитализировали с серьезными травмами.

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#избиение
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СК возбудил уголовное дело о теракте после схода вагонов в Рязанской области
11 ноября 2023, 20:02

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Рязанской области. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Теракт» и «Незаконные приобретение взрывных устройств». По совокупности злоумышленникам может грозить более двадцати лет колонии.

Ранее сообщалось, что 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Инцидент произошел около 7 утра 11 ноября на перегоне «Рыбное – Блок пост». Причина происшествия — незаконное вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта. На месте работают сотрудники спецслужб и спасатели.

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В Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов
#ржд
#спасатели
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#инцидент
#происшествия
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В Свердловской области в драке у винного магазина погибла женщина
11 ноября 2023, 19:22

Фото: istockphoto/Motortion

В городе Ревда Свердловской области у магазина «Красное и белое» произошел конфликт между покупателями, перешедший в драку. В результате потасовки погибла женщина.
По словам очевидцев, ссора между мужчиной и женщиной началась еще внутри магазина. Затем конфликтующие вышли на крыльцо, передает «КП - Екатеринбург». Там мужчина нанес противнице несколько ударов, а затем сильно толкнул. Женщина упала и уже не поднималась. Мужчина же сел в машину и уехал.

Подъехавшие медики, которых вызвали очевидцы происшествия, пытались реанимировать пострадавшую, но было уже поздно — женщина умерла. В деталях инцидента разбираются следователи совместно с сыщиками уголовного розыска. Полиция ищет виновника смерти женщины и опрашивает свидетелей. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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#драка
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Поезд насмерть сбил 83-летнюю женщину в Подмосковье
«Сапсан» из Петербурга насмерть сбил женщину на станции Алабушево
11 ноября 2023, 19:07

Фото: iStock/aapsky

Ехавший из Петербурга в Москву поезд насмерть сбил 83-летнюю женщину, переходившую пути на железнодорожной станции Алабушево в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
По предварительной информации, женщина переходила через пути и не заметила красный сигнал светофора, который предупреждал о приближении поезда. Сотрудники СК РФ проводят проверку.

Ранее сообщалось, что 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Инцидент произошел около 7 утра 11 ноября на перегоне «Рыбное – Блок пост». Причина происшествия — незаконное вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта. На месте работают сотрудники спецслужб и спасатели. 

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#спасатели
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#пост
#инцидент
#происшествия
#ск рф
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Сына хоккеиста Зимина обокрали почти на миллион рублей
11 ноября 2023, 18:01

Фото: iStock/sqback

В Москве у сына советского двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира по хоккею Евгения Зимина украли золотой браслет стоимостью порядка 900 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
О пропаже драгоценности мужчина заявил в полицию 9 ноября. По его словам, последний раз он видел браслет на прикроватной тумбе в своем доме, на данный момент, по причине семейных обстоятельств, Евгений проживает у друга. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Ярославле ограблен певец Авраам Руссо. Происшествие случилось во время частного концерта Руссо. 

После выступления певец обнаружил, что заднее боковое стекло машины разбито. Из автомобиля пропали ценные вещи: концертный костюм, фен, пару браслетов, кольца и кулон.

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