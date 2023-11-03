В петербурженку плеснули кислотой на Замшиной улице

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Жительницу Санкт-Петербурга облили кислотой на улице, об этом сообщает 78.RU.
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 43-летнюю женщину.
Медики диагностировали у неё ожоги спины, живота, бедер и голени, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. К тому же, пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
По словам самой пострадавшей, на улице в неё плеснули кислотой.
По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимую женщину, проживающую по соседству с пострадавшей.
Подробности происшествия устанавливают правоохранительные органы.
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Медики диагностировали у неё ожоги спины, живота, бедер и голени, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. К тому же, пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимую женщину, проживающую по соседству с пострадавшей.
Подробности происшествия устанавливают правоохранительные органы.
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Евгения Парфентьева