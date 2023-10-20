В Питере 12 мигрантов подрались из-за женщины

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В Санкт-Петербурге 12 мигрантов были арестованы из-за драки в кафе, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти в своем Telegram-канале.
По информации МВД, в ночь на 17 октября в центре Петербурга, на улице Достоевская, 12 граждан одной из среднеазиатских республик, в возрасте от 23 до 42 лет, отдыхали в кафе и повздорили из-за единственной женщины в их компании - 34-летней соотечественницы.
Разборки были устроены на улице перед заведением. Правонарушителей быстро забрала полиция, при этом, двоим из них потребовалась медицинская помощь.
В результате, правоохранителям удалось установить четверых зачинщиков конфликта, в отношении которых возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
На остальных участников потасовки были составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства.
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Разборки были устроены на улице перед заведением. Правонарушителей быстро забрала полиция, при этом, двоим из них потребовалась медицинская помощь.
На остальных участников потасовки были составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства.
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Евгения Парфентьева