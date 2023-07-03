В Питере армянин изнасиловал продавщицу

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В Санкт-Петербурге 34-летний гражданин Армении изнасиловал 23-летнюю продавщицу, сообщает «Телеканал Санкт-Петербург».
Звонок в полицию поступил вечером 1 июля. Мужчина на другом конце трубки рассказал, что во дворе дома к нему подошла девушка и заявила, что ее изнасиловали.
Недолгое время спустя правоохранители задержали в том же доме подозреваемого –безработного гражданина Армении. Выяснилось, что он изнасиловал девушку прямо у нее в квартире. При этом, как насильник проник в квартиру жертвы – не уточняется.
Преступника задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Недолгое время спустя правоохранители задержали в том же доме подозреваемого –безработного гражданина Армении. Выяснилось, что он изнасиловал девушку прямо у нее в квартире. При этом, как насильник проник в квартиру жертвы – не уточняется.
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Евгения Парфентьева