В Питере два человека погибли от удара током, не заметив провод в траве

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В Санкт-Петербурге два человека погибли от удара током во время прогулки, они не заметили провод, лежащий в траве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
При этом личности погибших пока не известны, проводится работа по их выяснению. На месте ЧП работают следователи. Уточняются подробности и обстоятельства происшествия.
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