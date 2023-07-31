В Питере мужчина протаранил ворота военкомата и поджег его

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В Санкт-Петербурге мужчину подозревают в поджоге военкомата, сообщает 78.RU.
Подозреваемый поджёг входные двери военкомата, затем сел в свой автомобиль и снес арочные ворота.
Возгорание оперативно ликвидировали, пострадал один квадратный метр площади. К счастью, никто из находившихся внутри людей не получил травмы.
Мужчину, которого подозревают в преступлении, задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас с ним работают следователи.
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Евгения Парфентьева