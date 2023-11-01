В Питере пьяные живодеры довели шпица до эпилепсии, снимая веселые видео

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за сильного задымления.Точная причина возникновения дыма неизвестна. Предполагается, что это может быть дымовая завеса, используемая при проведении учений.Ранее сообщалось, что представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук выдвинул очередную угрозу Крымскому мосту. Как отмечает «Укринформ», Плетенчук заявил, что мост будет разрушен в любом случае, а вот, когда это произойдёт, он не уточнил. При этом представитель ВМС Украины сообщил, что правительство не планирует уничтожать переправу просто для поднятия настроения. По его словам, будет просчитана стратегия, целью которой станет отрезание Крыма от основного континента, чтобы сделать его отдельным, уязвимым островом.Сенатор Цеков призвалУголовное дело оставившегополковника передано в судВоенэксперт Дандыкин заявил о