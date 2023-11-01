В Питере пьяные живодеры довели шпица до эпилепсии, снимая веселые видео

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В Санкт-Петербурге живодеры довели собаку до эпилепсии, снимая с ней видеоролики. Пьяная компания решила снять эпичное видео и закинула шпица на крышу автомобиля и стала катать собаку по двору под громкую музыку.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, после резкого торможения собака упала на асфальт, у бедняги начались судороги и из носа пошла кровь.
Жители жилого комплекса «Чистое небо» вызвали правоохранителей, она из жильцов написала заявление на извергов.
Полиция прибыла на место и стала выяснять обстоятельства. Собака, судя по внешнему виду, отошла от шока и ее оставили хозяевам. Отправили ли собаку к ветеринарному врачу, неизвестно. Теперь женщина, написавшая заявление, хочет забрать животное себе, но законного способ у нее пока нет.
Ранее сообщалось, что спасатели из подмосковной Каширы помогли собаке, которая застряла между стен гаража. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Жители жилого комплекса «Чистое небо» вызвали правоохранителей, она из жильцов написала заявление на извергов.
Ранее сообщалось, что спасатели из подмосковной Каширы помогли собаке, которая застряла между стен гаража. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак