В Питере семейная пара педофилов снимала порно со своими детьми

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В Санкт-Петербурге задержали супругов, которые снимали порно ролики со своими детьми, сообщает 78.RU.
По информации СМИ, муж с женой организовали импровизированную студию в квартире на Гражданском проспекте, где снимали эротические видео с участием 13-летнего приемного сына и родной 12-летней дочери. Как отметили 78.RU., дети не сопротивлялись только потому, что до конца не осознавали мотивов родителей.
Отмечается, что отец даже умудрился снять порно с сыном в школьной раздевалке.
Супругов-извращенцев задержали и поместили в СИЗО. На них возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.
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Отмечается, что отец даже умудрился снять порно с сыном в школьной раздевалке.
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Евгения Парфентьева